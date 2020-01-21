Australian Open. Расписание украинок на 22 января

В среду, 22 января, на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.

В третий игровой день на корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины.

В матче второго круга одиночной сетки 19-летняя Даяна Ястремская сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании. Встреча состоится вторым запуском на арене Маргарет Корт после встречи Наоми Осака – Чжэн Сайсай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.

Вторым запуском на корте №12 Людмила Киченок в паре с Ян Чжаосюань из Китая сразится против обладательниц вайлд-кард Мэдисон Инглис и Кайлы Макфи из Австралии. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Катерина Козлова в дуэте с Магдой Линетт из Польши начнет парный турнир поединком против Даниэль Коллинс (США) и Алисии Росольской (Польша). Встреча пройдет третьим запуском на корте №22. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

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ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)