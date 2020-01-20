20-й тур
Аталанта
1:2
СПАЛ
20.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский не спас Аталанту от поражения в матче со СПАЛом

Украинец вышел на замену во втором тайме

  • 20.01.2020 23:50
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Малиновский не спас Аталанту от поражения в матче со СПАЛом
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня «Аталанта» в заключительном матче 20-го тура Серии А дома проиграла аутсайдеру чемпионата, СПАЛу – 1:2.

Украинский хавбек Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 59-й минуте вместо Алехандро Гомеса.

«Аталанта» - СПАЛ – 1:2
Голы: 1:0 – 16 Иличич, 1:1 – 54 Петанья, 1:2 – 60 Валоти.

«Аталанта» – Спортьелло, Толои, Паломино, Кальдара (Муриэль, 66), Госенс, Пашалич, Фройлер (Джимсити, 46), Иличич, де Рон, Гомес (Малиновский, 59), Сапата.

СПАЛ – Бериша, Чонек, Викари, Игор Жулио, Реца (Томович, 85), Валоти (Вальдифьори, 78), Миссироли, Дабо, Эспето, Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья.

Предупреждения: Валоти (5), Викари (21), де Рон (40), Ди Франческо (45), Паломино (50).

По итогам 20-го тура «Аталанта» осталась пятой в турнирной таблице Серии А с 35 очками в активе. СПАЛ набрал  15 очков и поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице на 18-е.

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Источник — Sport.ua

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