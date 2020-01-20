Малиновский – в запасе Аталанты на матч со СПАЛом

Сегодня «Аталанта» в заключительном матче 20-го тура Серии А дома примет последнюю команду чемпионата – СПАЛ.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский снова остался в запасе своей команды на матч.

Состав «Аталанты»: Спортьелло - Толой, Кальдара, Паломино – Фройлер, Де Роон, Пашалич, Госенс - Гомес, Иличич, Сапата.

Это уже третий подряд матч «Аталанты» в Серии А, который Малиновский начинает на скамейке запасных.

Ранее Малиновский вышел в основе на матч Кубка Италии против «Фиорентины» (1:2) и оформил голевую передачу. Всего в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 23 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.