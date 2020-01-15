Ассиста Малиновского не хватило. Аталанта вылетела из Кубка Италии

Минус один турнир для команды Гасперини

  • 15.01.2020 18:07
  • 1741 просмотр
  • 2 комментария
Ассиста Малиновского не хватило. Аталанта вылетела из Кубка Италии
© twitter.com/Atalanta_BC

15-го января «Аталанта» в битве за выход в четвертьфинал Кубка Италии проиграла «Фиорентине» и покинула турнир.

Команда Джан Пьеро Гасперини не помогла результативная передача украинского полузащитника Руслана Малиновского, который на 67-й минуте сделал ассист на Иличича.

Счет стал 1:1, но в конце «Фиалки» даже в меньшинстве сумели дожать соперника.

В четвертьфинале команда сыграет с «Интером».

В прошлом сезоне «Аталанта» играла в финале.

Фиорентина - Аталанта 2:1
Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 - Иличич, 67

Аталанта: Голлини, Джимсити, Кальдара (Паломино, 77), Масьелло (Гомес, 57), Госенс, Фройлер (Иличич, 46), де Роон, Хетебор, Малиновский, Пашалич, Муриэль

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    dar veter
    online
      dar veter, 15.01.2020 18:55
    0
    Фиалки, да ещё дома, это не подарок для любого клуба.
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.01.2020 18:38
    0
    Малина норм портачил, особенно во втором тайме. Опять долго думает, дриблинг читается, много потерь в простых ситуациях... И с исполнением штрафных шото случилось - раьше каждый удар был опасным, а сейчас в стенку лупит и всё тут... Хорошо, шо Аталанта в целом играла хреново - меньше вопросов к нему лично будет) В большинстве Фиалкам (пусть и на выезде, но при полупустых трибунах) слить это надо ещё постараться
    Ссылка
    dar veter
    online
      dar veter, 15.01.2020 18:55
    0
    Фиалки, да ещё дома, это не подарок для любого клуба.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.01.2020 18:38
    0
    Малина норм портачил, особенно во втором тайме. Опять долго думает, дриблинг читается, много потерь в простых ситуациях... И с исполнением штрафных шото случилось - раьше каждый удар был опасным, а сейчас в стенку лупит и всё тут... Хорошо, шо Аталанта в целом играла хреново - меньше вопросов к нему лично будет) В большинстве Фиалкам (пусть и на выезде, но при полупустых трибунах) слить это надо ещё постараться
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