Ассиста Малиновского не хватило. Аталанта вылетела из Кубка Италии

15-го января «Аталанта» в битве за выход в четвертьфинал Кубка Италии проиграла «Фиорентине» и покинула турнир.

Команда Джан Пьеро Гасперини не помогла результативная передача украинского полузащитника Руслана Малиновского, который на 67-й минуте сделал ассист на Иличича.

Счет стал 1:1, но в конце «Фиалки» даже в меньшинстве сумели дожать соперника.

В четвертьфинале команда сыграет с «Интером».

В прошлом сезоне «Аталанта» играла в финале.

Фиорентина - Аталанта 2:1

Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 - Иличич, 67



Аталанта: Голлини, Джимсити, Кальдара (Паломино, 77), Масьелло (Гомес, 57), Госенс, Фройлер (Иличич, 46), де Роон, Хетебор, Малиновский, Пашалич, Муриэль