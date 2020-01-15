ВИДЕО. Результативный пас Малиновского в матче против Фиорентины

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский результативно провел матч 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины» (1:2)
На 67-й минуте при счете 0:1 украинец результативно прострелил с левого края штрафной площади на Йосипа Иличича.
После этого «Аталанта» еще раз пропустила и вылетела из Кубка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.