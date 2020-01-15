ВИДЕО. Результативный пас Малиновского в матче против Фиорентины

Украинский хавбек результативно провел матч Кубка Италии

  • 15.01.2020 17:46
  • 3884 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Результативный пас Малиновского в матче против Фиорентины
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский
Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский результативно провел матч 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины» (1:2)
 
На 67-й минуте при счете 0:1 украинец результативно прострелил с левого края штрафной площади на Йосипа Иличича.
 
После этого «Аталанта» еще раз пропустила и вылетела из Кубка.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 18:24
    +2
    Кто б мог подумать что неликид для шахты окажется толковым игроком для серии А
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 18:09
    +1
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:50
    а че при пустых трибунах играют? где болельщики?
    совы сьели
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 15.01.2020 18:09
    0
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:50
    а че при пустых трибунах играют? где болельщики?
    Матч начался в среду в 15:00 по итальянскому времени. Где болельщики? На работе, естественно.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 15.01.2020 18:00
    0
    Запоров за 17 секунд до кінця гри момент... Влетіла Аталанта...
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:50
    -3
    а че при пустых трибунах играют? где болельщики?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 18:24
    +2
    Кто б мог подумать что неликид для шахты окажется толковым игроком для серии А
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 18:09
    +1
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:50
    а че при пустых трибунах играют? где болельщики?
    совы сьели
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 15.01.2020 18:09
    0
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:50
    а че при пустых трибунах играют? где болельщики?
    Матч начался в среду в 15:00 по итальянскому времени. Где болельщики? На работе, естественно.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 15.01.2020 18:00
    0
    Запоров за 17 секунд до кінця гри момент... Влетіла Аталанта...
    Ссылка
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