Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии

При счете 0:1 на 67-й минуте 26-летний хавбек результативно прострелил с левого края штрафной площади на Йосипа Иличича. К сожалению, команда украинца еще раз пропустила, завершив выступления в Кубке.

Отметим, что на счету Малиновский уже 3 гола и 3 ассиста в 23 матчах в составе итальянского клуба.