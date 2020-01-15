Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился ассистом в выездном матче 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины» (1:2).
При счете 0:1 на 67-й минуте 26-летний хавбек результативно прострелил с левого края штрафной площади на Йосипа Иличича. К сожалению, команда украинца еще раз пропустила, завершив выступления в Кубке.
Отметим, что на счету Малиновский уже 3 гола и 3 ассиста в 23 матчах в составе итальянского клуба.
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Источник — Sport.ua
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