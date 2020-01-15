Малиновский – в основе Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины

Украинский хавбек появится на поле с первых минут

  • 15.01.2020 15:40
  • 729 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский – в основе Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский
26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет с первых минут выездного матча 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины».
 
Отметим, что это будет 23-й матч для украинца в составе итальянского клуба. На его счету 3 гола и 2 ассиста и более тысячи минут сыгранного времени.
 
Матч «Фиорентина» – «Аталанта» начнется в 16:00 по Киеву. 
 
Противостояние состоит из одного матча, в 1/4 финала победителя ожидает «Интер».
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 15.01.2020 16:02
    0
    Удачи Русику. Прямая на Сетанта 1
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 15.01.2020 16:02
    0
    Удачи Русику. Прямая на Сетанта 1
    Ссылка
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