Малиновский – в основе Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет с первых минут выездного матча 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины».

Отметим, что это будет 23-й матч для украинца в составе итальянского клуба. На его счету 3 гола и 2 ассиста и более тысячи минут сыгранного времени.

Матч «Фиорентина» – «Аталанта» начнется в 16:00 по Киеву.