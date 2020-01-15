Малиновский – в основе Аталанты на матч Кубка Италии против Фиорентины

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет с первых минут выездного матча 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины».
Отметим, что это будет 23-й матч для украинца в составе итальянского клуба. На его счету 3 гола и 2 ассиста и более тысячи минут сыгранного времени.
Матч «Фиорентина» – «Аталанта» начнется в 16:00 по Киеву.
Противостояние состоит из одного матча, в 1/4 финала победителя ожидает «Интер».
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Источник — Sport.ua
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