Сергей КРАВЧЕНКО: «Хорошо, что Малиновский вовремя уехал»

36-летний украинский полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился мнением о 26-летнем украинском хавбеке итальянской «Аталанты» Руслане Малиновском.

«Смотрел в повторе игру «Интер» — «Аталанта», и мне очень понравилось, как наш полузащитник вышел на замену. В Бергамо он хоть и не основной пока футболист, но все равно на хорошем счету. Нужно еще привыкнуть к новой тактике, а она у «Аталанты» не совсем обычная — 3-4-3, и по всему полю ты играешь один в один. Оказывается, и такой футбол актуален. Кому-то нравится дыр-дыр, а кто-то кайфует от длинной передачи, подбора мяча и быстрой атаки — все определяет результат. Но мне, подчеркну, нравится умный футбол — ударить вперед ты всегда успеешь. Важно, чтобы так учили нашу молодежь, а то им с юношеского уровня во главу угла ставят результат, а не развитие индивидуальных качеств. Хорошо, что Малиновский вовремя уехал, и сейчас он — знаковая фигура для нашей сборной. Правда, теперь задачи другие — нужно удачно выступить на Евро-2020. На мой взгляд, шансы на выход из группы у нас есть, а там уже как карта ляжет. Важно, что игра есть, я об этом говорил с первых дней работы Андрея Шевченко», — отметил Кравченко.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.