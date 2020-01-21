«Аталанта» уступила СПАЛу в рамках 20-го тура Серии А. Матч завершился со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Аталанта - СПАЛ
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Валоти (СПАЛ).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (СПАЛ).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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