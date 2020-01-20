Барселона подписала экс-форварда Интера Маная

«Барселона» официально сообщила о подписании форварда «Альбасете» Рея Маная. Он будет выступать за вторую команду каталонцев.

Контракт с 22-летним албанцем рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных – 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Манай провел за «Альбасете» 11 матчей в Сегунде и забил 3 гола.

Манай прошел молодежную академию миланского «Интера» и даже успел провести 4 матча за первую команду «Нерадзурри».

Вчера «Барселона» в 20-м туре Ла Лиги обыграла «Гранаду» 1:0.