Во вторник, 21 января состоится матч четвертьфинала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Лацио».
Поединок пройдет на стадионе «Сан-Паоло». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Наполи – Лацио. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
В прямом эфире поединок «Наполи» – «Лацио» покажет телеканал Sky Sports italia.
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Источник — Sport.ua
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