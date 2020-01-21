В рамках 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» на своем поле примет «Лацио». Матч состоится 21 января. Начало встречи в 21:30 по Киеву.

Две мощные команды жребий кубка свел уже на стадии четвертьфинала. Отметим, что «Наполи» и «Лацио» встретятся снова спустя 10 дней после их игры в чемпионате Италии. Тогда минимальную победу в Риме праздновал «Лацио». Сейчас игра пройдет в Неаполе и в другом турнире.

Оба клуба уверенно прошли 1/8 финала. «Наполи» со счетом 2:0 обыграл «Перуджу», а «Лацио» не оставил шансов «Кремонезе» (4:0). Несмотря на победы в предыдущей стадии кубка, к очному матчу команды подходят в разном состоянии.

«Наполи» в декабре получил нового тренера. На смену Карло Анчелотти пришел Дженнаро Гаттузо. Но за это время вывести команду из кризиса наставник не сумел. Сейчас неаполитанцы проводят серию из трех поражений в чемпионате, уступив «Интеру», «Лацио» и «Сампдории». При Гаттузо команда ищет свою игру, что сказывается на результатах.

«Лацио» напротив набрал впечатляющую форму. Римляне сейчас на серии из 11-ти побед в чемпионате. Команда уверенно расположилась в зоне лидеров, лишь на шесть очков отставая от лидирующего «Ювентуса».

Перед игрой «Наполи» испытывает проблемы с составом. Кулибали, Мертенс не сыграют из-за травм. У «Лацио» травмированы Марушич и Катальди.

По предматчевым раскладам и текущей форме, все идет на пользу «Лацио», но матч пройдет в Неаполе. «Наполи» давно не выигрывал и когда-то это должно случиться. Почему не в кубковой игре?

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Оспина, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Луперто, Аллан, Руис, Зелински, Кальехон, Милик, Инсинье.

«Лацио»: Стракоша, Лаззари, Раду, Асерби, Габаррон, Луис Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо, Хони.

21 января, вторник