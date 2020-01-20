Элина Свитолина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 20.01.2020 13:55
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, 21 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
25-летняя украинка, посеянная под пятым номером, в стартовом матче сыграет против Кэти Бултер из Великобритании (№315 WTA), которая заявилась по «защищенному рейтингу». Встреча состоится четвертым запуском на Арене 1573 после встречи Гулбис – Оже-Альяссим. Ориентировочное время начала – 06:00 по Киеву.
 
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Лорен Дэвис из США (№62 WTA) или Лейлы Энни Фернандес из Канады (№217 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 20.01.2020 14:15
    0
    Рахунок може бути будь-який
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 20.01.2020 14:15
    0
    Рахунок може бути будь-який
    Ссылка
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