Ярослав РАКИЦКИЙ: «От кричалок фанатов Зенита начинаю перевозбуждаться»

Украинский защитник «Зенита» рассказал об итогах первого года в Санкт-Петербурге

  • 20.01.2020 11:10
  • 1444 просмотра
  • 1 комментарий
Ярослав РАКИЦКИЙ: «От кричалок фанатов Зенита начинаю перевозбуждаться»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

30-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итоги своего первого года в питерской команде. Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в минувшем январе.

— Сейчас ровно год, как вы перешли в «Зенит».
— Почти ровно. Дайте вспомню. Я 24 января прилетел в Питер. Денечек потусовался с женой, погулял по морозу...

— Ощутили, так сказать.
— Класс, мне нравится, люблю такую погоду. Особенно когда снег, морозец. Не люблю дожди, как сейчас. Мы еще из Петербурга полетели на Мальдивы в отпуск, а там дней десять — ливни. До часу дня вроде солнышко проглядывается, а потом поливает.

— Давайте вернемся к нашей теме. Год в Петербурге. Как бы вы его оценили?
— Счастливый для меня. Обрел шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

— Как вам кричалка: «Ракицкий, гол!»?
— Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!»

— Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.
— Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).

В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — ФК Зенит

(2 голоса)

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Комментарии
    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:49
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:49
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
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