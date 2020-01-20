Ярослав РАКИЦКИЙ: «От кричалок фанатов Зенита начинаю перевозбуждаться»

30-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итоги своего первого года в питерской команде. Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в минувшем январе.
— Сейчас ровно год, как вы перешли в «Зенит».
— Почти ровно. Дайте вспомню. Я 24 января прилетел в Питер. Денечек потусовался с женой, погулял по морозу...
— Ощутили, так сказать.
— Класс, мне нравится, люблю такую погоду. Особенно когда снег, морозец. Не люблю дожди, как сейчас. Мы еще из Петербурга полетели на Мальдивы в отпуск, а там дней десять — ливни. До часу дня вроде солнышко проглядывается, а потом поливает.
— Давайте вернемся к нашей теме. Год в Петербурге. Как бы вы его оценили?
— Счастливый для меня. Обрел шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.
— Как вам кричалка: «Ракицкий, гол!»?
— Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!»
— Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.
— Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).
В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Источник — ФК Зенит
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