Украинская сборная ветеранов победила на Кубке легенд в Батуми

Cборная ветеранов Украины успешно выступила на Кубке Легенд памяти Давида Петраишвили, который прошел в Батуми.

За трофей боролись шесть сборных, сформированных из известных футболистов прошлых лет - Грузии, Украины, Испании, Турции, УЕФА и ФИФА.

Сборная ветеранов Украины отправилась в Грузию под руководством тренера Владимира Лозинского.

Состав сборной Украины: Виталий Рева, Олег Собуцкий, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Руслан Ротань, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Николай Ищенко, Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Андрей Донец и Андрей Хомин.

В финале Украина со счетом 1:0 обыграла Грузию. Победный мяч забил Эдуард Цихмейструк.

На групповом этапе Украины сыграла вничью с Турцией (0:0) и со счетом 4:1 обыграла Испанию. В полуфинале не оставили шансов команде УЕФА (5:1).