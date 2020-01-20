Украинская сборная ветеранов победила на Кубке легенд в Батуми

Cборная ветеранов Украины успешно выступила на Кубке Легенд памяти Давида Петраишвили, который прошел в Батуми.
За трофей боролись шесть сборных, сформированных из известных футболистов прошлых лет - Грузии, Украины, Испании, Турции, УЕФА и ФИФА.
Сборная ветеранов Украины отправилась в Грузию под руководством тренера Владимира Лозинского.
Состав сборной Украины: Виталий Рева, Олег Собуцкий, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Руслан Ротань, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Николай Ищенко, Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Андрей Донец и Андрей Хомин.
В финале Украина со счетом 1:0 обыграла Грузию. Победный мяч забил Эдуард Цихмейструк.
На групповом этапе Украины сыграла вничью с Турцией (0:0) и со счетом 4:1 обыграла Испанию. В полуфинале не оставили шансов команде УЕФА (5:1).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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