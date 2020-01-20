Мохамед САЛАХ: «Мы не должны думать, что уже выиграли Премьер-лигу»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал лидерство клуба в английской Премьер-лиге.

«Думаю, нам нужно продолжать фокусироваться на каждом матче. Мы не должны думать, что уже выиграли АПЛ, нет. Мы будем идти к этому от матча к матчу. Только так можно стать чемпионами Англии. В прошлом сезоне нам было трудно, поэтому сейчас мы должны быть спокойными и сосредоточенными на предстоящих матчах», - сказал Салах.

В матче 23-го тура «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). В этом матче Салах забил мяч сравнялся с Торресом по количеству голов за «Ливерпуль».