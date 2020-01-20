Юрген КЛОПП: «Мы показали невероятный футбол и могли забить больше»

«Наша игра мне очень понравилась, хотя я бы предпочел, чтобы мы вели с разницей в 2-3 мяча после 60 минут. Так было бы лучше для нервов. Мы показали невероятный футбол и могли забить больше.

Возможно, нам стоило забить больше, так как «Манчестер Юнайтед» вернулся в игру в конце первого тайма. Но во втором тайме мы продолжили создавать моменты и показывали отличную игру. Второй гол стал большим облегчением», - сказал Клопп.