Юрген КЛОПП: «Мы показали невероятный футбол и могли забить больше»

Главный тренер «Ливерпуля» – о победе над «Манчестер Юнайтед»

  • 20.01.2020 03:40
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Юрген КЛОПП: «Мы показали невероятный футбол и могли забить больше»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Наша игра мне очень понравилась, хотя я бы предпочел, чтобы мы вели с разницей в 2-3 мяча после 60 минут. Так было бы лучше для нервов. Мы показали невероятный футбол и могли забить больше. 
 
Возможно, нам стоило забить больше, так как «Манчестер Юнайтед» вернулся в игру в конце первого тайма. Но во втором тайме мы продолжили создавать моменты и показывали отличную игру. Второй гол стал большим облегчением», - сказал Клопп.
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Источник — BBC

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