Юрген КЛОПП: «Мы показали невероятный футбол и могли забить больше»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
«Наша игра мне очень понравилась, хотя я бы предпочел, чтобы мы вели с разницей в 2-3 мяча после 60 минут. Так было бы лучше для нервов. Мы показали невероятный футбол и могли забить больше.
Возможно, нам стоило забить больше, так как «Манчестер Юнайтед» вернулся в игру в конце первого тайма. Но во втором тайме мы продолжили создавать моменты и показывали отличную игру. Второй гол стал большим облегчением», - сказал Клопп.
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Источник — BBC
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