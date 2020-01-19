Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Втягиваемся! Динамо уже начинает работать с мячами»

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили, ставший автором гола в ворота «Легии» (1:1) в первом контрольном матче клуба на тренировочном сборе в Турции, поделился впечатлениями от игры.

– Георгий, как оценишь свою форму, физическую и игровую, на данном этапе?

– Не сказал бы, что чувствую себя отлично с мячом и даже физически, но еще есть время на то, чтобы привести себя в порядок. В первую очередь, важно набрать физическую форму. На тренировках мы уже приступили к работе с мячом, будем прибавлять и в этом аспекте каждый день.

– В эпизоде с забитым мячом хороший ассист сделал Шепелев...

– Вова хорошо протащил мяч и увел за собой защитника. Он мне так удобно откатил мяч, что я мог бить в одно касание. Считаю, что на 90 процентов заслуга в забитом мяче его.

– На протяжении игры тебя перекрывали защитники, но в этом моменте тебе удалось вырваться из-под опеки…

– Да никто меня особенно не закрывал, не играл персонально, просто я сам еще, в принципе, не готов показывать тот уровень, который я могу демонстрировать. Было много моих ошибок, когда я терял мяч. В эпизоде с голом нужно было добежать до конца. Можно сказать, что этот пас Вовы оказался наградой за этот рывок.

– Что нового для себя ты бы отметил в тренировочном процессе?

– Первый раз приходится выполнять столько беговой работы. Лично мне это приносит большую пользу, так как мне нужно набирать физическую форму, чтобы выдерживать все 90 минут на поле. Это необходимая часть тренировочного процесса. К тому же, мы уже начинаем работать с мячами, втягиваемся. Упражнения разноплановые – и беговые, и игровые, и это облегчает нагрузки.

– Какие амбиции на весеннюю часть сезона?

– Покажем это уже в матчах сезона.