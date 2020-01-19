Леся Цуренко – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 19.01.2020 14:43
  • 714 просмотров
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Леся Цуренко – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Инстаграм Леси Цуренко
В понедельник, 20 января, украинка Леся Цуренко (№120 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Цуренко начнет турнир поединком против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. Встреча пройдет на корте имени Рода Лейвера. Матч откроет вечернюю сессию первого игрового дня и начнется в 10:00 по Киеву.
 
 
Ранее девушки встречались два раза, счет равный.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Полоны Херцог из Словении или Ребекки Петерсон из Швеции.
 
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Источник — Sport.ua

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