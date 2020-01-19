Australian Open. Украинцы узнали соперников в парном разряде

В парной сетке выступят шесть представителей Украины

  • 19.01.2020 13:22
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Australian Open. Украинцы узнали соперников в парном разряде
© hobartinternational. Саня Мирза и Надежда Киченок
Состоялась жеребьевка парной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Напомним, в женской части сетки Украину представят пять теннисисток, в мужской – только Денис Молчанов.
 
В число сеяных попала лишь пара Людмилы Киченок с Ян Чжаосюань из Китая (14). Девушки начнут турнир против обладательниц вайлд-кард Мэдисон Инглис и Кайлы Макфи из Австралии.
 
Надежда Киченок и Саня Мирза из Индии, которые вчера выиграли турнир в Хобарте, сразятся против китаянок Хань Синьюнь и Чжу Линь. 
 
Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич померяется силами с хорватско-сербской парой Дарья Юрак / Нина Стоянович. Отметим, что это противостояние также интересно тем, что Юрак будет играть против сборной Украины в предстоящих матчах Кубка Федерации в Таллине.
 
Даяна Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар выйдет против восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
 
Катерина Козлова и Магда Линетт начнут парный турнир поединком против Даниэль Коллинс (США) и Алисии Росольской (Польша).
 
И, наконец, Денис Молчанов вместе с Раду Алботом из Молдовы сразится против американцев Сэма Куэрри и Стива Джонсона.

 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)

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Источник — Sport.ua

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