Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Спасибо всем за поддержку»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение от Эшли Барти в финале турнира в австралийской Аделаиде.

«Как я говорила раньше: «Не победа, но это только начало». Спасибо всем за вашу поддержку!», — написала Ястремская в Instagram.