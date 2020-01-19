Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Спасибо всем за поддержку»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение от Эшли Барти в финале турнира в австралийской Аделаиде.
«Как я говорила раньше: «Не победа, но это только начало». Спасибо всем за вашу поддержку!», — написала Ястремская в Instagram.
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Источник — Instagram
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