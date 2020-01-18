Аделаида. Ястремская уступила первой ракетке мира в матче за титул

Украинка не сумела огорчить Эшли Барти перед австралийскими болельщиками

  • 18.01.2020 09:50
  • 4346 просмотров
  • 23 комментария
Аделаида. Ястремская уступила первой ракетке мира в матче за титул
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) проиграла финальный поединок на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
В матче за титул украинка не сумела обыграть лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии. 
 
Аделаида. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 2:6, 5:7
 
Стартовый сет получился совсем не таким, как ожидалось. Барти с самого начала заиграла на полную, а Даяна оказалась к этому не готова. По всей видимости, она не справилась с волнением, много спешила и порой действовала слишком самонадеянно. Австралийку устраивала такая ситуация и она с каменным лицом штамповала очко за очком.
 
После первых двух разминочных геймов Барти молниеносно оформила брейк и далее держала ситуацию под контролем. Австралийка на своей подаче не давала абсолютно никаких шансов украинке (проиграла два очка за сет), вся борьба прошла на геймах Ястремской. Закончила мастер-класс Эшли в восьмом гейме, еще раз взяв подачу Даяны.
 
 
А вот второй сет подарил настоящую интригу. Барти в напряженной борьбе стартанула с брейка и показалось, что можно уже заканчивать, но версия Ястремской во второй партии оказалась совсем другой. Она наладила обработку слайсов австралийки, начала глубже принимать подачу и даже доминировать в розыгрышах.
 
Барти почему-то оказалась к этому не готова, видимо, снизив к себе требования после уверенно взятого первого сета. Это привело к счету 2:2 и неплохих перспективах для украинки. В восьмом гейме Даяна имела два скрытых сетбола, но мощная подача австралийки не позволила ей выйти подавать на сет. 
 
Следующие два гейма прошли в ожесточенной борьбе с шансами для обеих теннисисток, но далее бензин у Даяны закончился. По ее лицу было видно, что сил сражаться на мировом уровне у нее не осталось. В итоге Барти взяла 10 из 10 последних очков в матче, в основном собрав ошибки оппонентки, и стала первой австралийкой, которая выиграла титул на Зеленом континенте с 2011 года.
 
Ястремская впервые сыграла против теннисистки, которая возглавляет мировую классификацию. Для украинки это был девятый матч против соперницы из топ-10, восемь из них она проиграла.
 
Со следующей недели Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 21-ю позицию.
 
Уже в понедельник Ястремской предстоит сыграть первый матч Открытого чемпионата Австралии. Соперницей станет одна из победительниц квалификации.
 
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 18.01.2020 10:23
    -1
    Головне щоб перестала їздити в Москву і грати пари з путінками-тоді буде більше вболівальників,енергіі,психологічноі стійкості і впевненості в собі.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.01.2020 10:23
    0
    axylinam, 18.01.2020 10:06
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Подрочив?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 10:20
    -4
    Wvc, 18.01.2020 10:08
    Чего ты к девченке приколебался, сам ты Буратино.
    Я наоборот написал,что лучше стало,не передёргивай карты пидор ватный с российским флагом,суть таких пидаров врать
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 18.01.2020 10:19
    0
    Даяна умничка! Всё у неё получится!Успехов на Шлеме!
    Ссылка
    Олег Балабух
      Олег Балабух, 18.01.2020 10:19
    +2
    Просто трішки не щастило, питання одного року допоки Даяна опинется в 5 ці кращих. Барті не така вже і машина. Молодець, мені здається на сьогодні Ястремська номер 1 в Україн в жіночому тенісі. В неї все попереду.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 18.01.2020 10:18
    +2
    .. не все зразу, а великі перемоги ще у Даяни будуть!!
    Даяна ще не раз нас порадує своєю грою і блискучими перемогами в тому числі над ТОПами в 2020 році !!!
    Даяна
    Ссылка
    yira
      yira, 18.01.2020 10:13
    +3
    Титул не виграла, але досвід здобула.
    Тепер відновлюватись і налаштовуватись на зустріч з Кайєю Юван в першому колі АО.
    Хай щастить!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 18.01.2020 10:09
    +6
    даа тренеру еще работать и работать над психологией Даяны.Сама себе снова проиграла.Барти просто стояла иногда и смотрела как Дая сама себе проигрывает.Надеюсь не только тренер но и сама Даяна проанализирует эту игру и сделает правильные выводы!Удачи на АО.
    А насчет того ,что рано играть с топами,.вспомните победу Даяны над Плишковой осенью
    Ссылка
    Wvc
    online
      Wvc, 18.01.2020 10:08
    +6
    axylinam, 18.01.2020 10:06
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Чего ты к девченке приколебался, сам ты Буратино.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 10:07
    +2
    axylinam, 18.01.2020 10:06
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Кто про теннис, кто про нос)))
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 10:06
    -11
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 10:04
    +4
    Абсолютно ничего страшного не случилось.
    Человек играл под давлением трибун, соперника.
    Даяна умничка.Ей предстоит огромный путь.
    19 лет только
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 18.01.2020 10:00
    +6
    Барті, це машина! Окрім вона справжній суперник - без понтів, високошвидкісний і технічний.. Номер 1 в рейтенгу - і цим все сказано.
    Тільки марсіанин міг сподіватися на щось високе від Даяни проти Ешлі. Так, можна було зіграти з меншими помилками, але то таке. Даяна отримала в свої юні мегадосвід.
    Кароч, одним словом мені матч сподобався.
    По крайній мірі, якщо хто не помітив це був фінал турніру серії WTA, і навпроти фіналістки був синьо-жовтий прапорець🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
    Здибимся на AO!!! 😉
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.01.2020 10:00
    +2
    Счет 5:5 а она 8 подач подряд проигрьівает . Ну и как єто назвать ?
    Ссылка
    Руслан Кириченко
      Руслан Кириченко, 18.01.2020 09:59
    +7
    С ее характером и напористостью,то она переплюнет Свитолину однозначно.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 09:58
    +5
    После первого удачного гейма Ястремская включила режим зайца,который продолжался до начала второго сета,потом появились варианты,реализовать не вышло,Барти находится в достаточно хорошей спортивной форме,хорошо подавала,упиралась,когда нужно и выиграла,играть в финале такого турнира тоже отличное достижение для Ястремской,у Саши Баина работы непочатый край
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.01.2020 09:58
    +4
    С трясущимися коленками матч не вьіиграть . Такого количества ошибок нет даже у 300 ракетки мира .
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 18.01.2020 09:57
    +4
    Все таки хвилювання завадило Даяні продемонструвати свою кращу гру. Але виступ достойний, неоціненний досвід здобуто і це ще стане в нагоді Ястремській.
    Лише б сили в Даяни на АО залишилися. Надважливо пройти перше коло, а далі матчі через день.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 18.01.2020 09:57
    +4
    Решающие геймы просто в одну калитку. Эшли немного дала поиграть во втором сете, а в конце поставила жирную точку.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 18.01.2020 09:56
    +2
    Дякую Даяні за матч і гру !!
    Шанси виграти 2 сет були, але нажаль..
    Як і писали у Даяни видна втома від попередніх матчів..
    Бажаю даяні якнайшвидшого відновлення, міцного здоров`я і дуже гарного виступу на Australian Open !!!
    Ссылка
    Руслан Кириченко
      Руслан Кириченко, 18.01.2020 09:59
    +7
    С ее характером и напористостью,то она переплюнет Свитолину однозначно.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 18.01.2020 10:09
    +6
    даа тренеру еще работать и работать над психологией Даяны.Сама себе снова проиграла.Барти просто стояла иногда и смотрела как Дая сама себе проигрывает.Надеюсь не только тренер но и сама Даяна проанализирует эту игру и сделает правильные выводы!Удачи на АО.
    А насчет того ,что рано играть с топами,.вспомните победу Даяны над Плишковой осенью
    Ссылка
    Wvc
    online
      Wvc, 18.01.2020 10:08
    +6
    axylinam, 18.01.2020 10:06
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Чего ты к девченке приколебался, сам ты Буратино.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 18.01.2020 10:00
    +6
    Барті, це машина! Окрім вона справжній суперник - без понтів, високошвидкісний і технічний.. Номер 1 в рейтенгу - і цим все сказано.
    Тільки марсіанин міг сподіватися на щось високе від Даяни проти Ешлі. Так, можна було зіграти з меншими помилками, але то таке. Даяна отримала в свої юні мегадосвід.
    Кароч, одним словом мені матч сподобався.
    По крайній мірі, якщо хто не помітив це був фінал турніру серії WTA, і навпроти фіналістки був синьо-жовтий прапорець🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
    Здибимся на AO!!! 😉
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 09:58
    +5
    После первого удачного гейма Ястремская включила режим зайца,который продолжался до начала второго сета,потом появились варианты,реализовать не вышло,Барти находится в достаточно хорошей спортивной форме,хорошо подавала,упиралась,когда нужно и выиграла,играть в финале такого турнира тоже отличное достижение для Ястремской,у Саши Баина работы непочатый край
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 10:04
    +4
    Абсолютно ничего страшного не случилось.
    Человек играл под давлением трибун, соперника.
    Даяна умничка.Ей предстоит огромный путь.
    19 лет только
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.01.2020 09:58
    +4
    С трясущимися коленками матч не вьіиграть . Такого количества ошибок нет даже у 300 ракетки мира .
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 18.01.2020 09:57
    +4
    Все таки хвилювання завадило Даяні продемонструвати свою кращу гру. Але виступ достойний, неоціненний досвід здобуто і це ще стане в нагоді Ястремській.
    Лише б сили в Даяни на АО залишилися. Надважливо пройти перше коло, а далі матчі через день.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 18.01.2020 09:57
    +4
    Решающие геймы просто в одну калитку. Эшли немного дала поиграть во втором сете, а в конце поставила жирную точку.
    Ссылка
    yira
      yira, 18.01.2020 10:13
    +3
    Титул не виграла, але досвід здобула.
    Тепер відновлюватись і налаштовуватись на зустріч з Кайєю Юван в першому колі АО.
    Хай щастить!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.01.2020 09:54
    +3
    прикро, але... зробила б рахунок в 2 сеті 5:3 і могла б далі боротись. але повіддавала суперниці все що можна і це її остаточно вибило з колії.
    а так-то Даянка перегоріла ще до матчу, звідси й така велика кількість помилок та аутів.
    дуже прикро.
    по суті програла сама собі
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.01.2020 09:52
    +3
    Очень достойно! Не за горами топ 20 и обеда на Малом итоговом турнире
    Ссылка
    Олег Балабух
      Олег Балабух, 18.01.2020 10:19
    +2
    Просто трішки не щастило, питання одного року допоки Даяна опинется в 5 ці кращих. Барті не така вже і машина. Молодець, мені здається на сьогодні Ястремська номер 1 в Україн в жіночому тенісі. В неї все попереду.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 18.01.2020 10:18
    +2
    .. не все зразу, а великі перемоги ще у Даяни будуть!!
    Даяна ще не раз нас порадує своєю грою і блискучими перемогами в тому числі над ТОПами в 2020 році !!!
    Даяна
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 10:07
    +2
    axylinam, 18.01.2020 10:06
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Кто про теннис, кто про нос)))
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 18.01.2020 10:00
    +2
    Счет 5:5 а она 8 подач подряд проигрьівает . Ну и как єто назвать ?
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 18.01.2020 09:56
    +2
    Дякую Даяні за матч і гру !!
    Шанси виграти 2 сет були, але нажаль..
    Як і писали у Даяни видна втома від попередніх матчів..
    Бажаю даяні якнайшвидшого відновлення, міцного здоров`я і дуже гарного виступу на Australian Open !!!
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 18.01.2020 10:23
    0
    axylinam, 18.01.2020 10:06
    Раньше,когда Ястремскую показывали в профиль-нос был как у буратино,когда показывали спереди-носик тоненький идеальный,сейчас сбоку стало намного лучше,спереди носик пухлый,но в целом намного лучше-мне кажется или как?
    Подрочив?
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 18.01.2020 10:19
    0
    Даяна умничка! Всё у неё получится!Успехов на Шлеме!
    Ссылка
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