Аделаида. Ястремская уступила первой ракетке мира в матче за титул

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) проиграла финальный поединок на хардовом Премьере в Аделаиде.
В матче за титул украинка не сумела обыграть лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.
Аделаида. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 2:6, 5:7
Стартовый сет получился совсем не таким, как ожидалось. Барти с самого начала заиграла на полную, а Даяна оказалась к этому не готова. По всей видимости, она не справилась с волнением, много спешила и порой действовала слишком самонадеянно. Австралийку устраивала такая ситуация и она с каменным лицом штамповала очко за очком.
После первых двух разминочных геймов Барти молниеносно оформила брейк и далее держала ситуацию под контролем. Австралийка на своей подаче не давала абсолютно никаких шансов украинке (проиграла два очка за сет), вся борьба прошла на геймах Ястремской. Закончила мастер-класс Эшли в восьмом гейме, еще раз взяв подачу Даяны.
А вот второй сет подарил настоящую интригу. Барти в напряженной борьбе стартанула с брейка и показалось, что можно уже заканчивать, но версия Ястремской во второй партии оказалась совсем другой. Она наладила обработку слайсов австралийки, начала глубже принимать подачу и даже доминировать в розыгрышах.
Барти почему-то оказалась к этому не готова, видимо, снизив к себе требования после уверенно взятого первого сета. Это привело к счету 2:2 и неплохих перспективах для украинки. В восьмом гейме Даяна имела два скрытых сетбола, но мощная подача австралийки не позволила ей выйти подавать на сет.
Следующие два гейма прошли в ожесточенной борьбе с шансами для обеих теннисисток, но далее бензин у Даяны закончился. По ее лицу было видно, что сил сражаться на мировом уровне у нее не осталось. В итоге Барти взяла 10 из 10 последних очков в матче, в основном собрав ошибки оппонентки, и стала первой австралийкой, которая выиграла титул на Зеленом континенте с 2011 года.
Ястремская впервые сыграла против теннисистки, которая возглавляет мировую классификацию. Для украинки это был девятый матч против соперницы из топ-10, восемь из них она проиграла.
Со следующей недели Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 21-ю позицию.
Уже в понедельник Ястремской предстоит сыграть первый матч Открытого чемпионата Австралии. Соперницей станет одна из победительниц квалификации.
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Источник — Sport.ua
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Даяна ще не раз нас порадує своєю грою і блискучими перемогами в тому числі над ТОПами в 2020 році !!!
Даяна
Тепер відновлюватись і налаштовуватись на зустріч з Кайєю Юван в першому колі АО.
Хай щастить!
А насчет того ,что рано играть с топами,.вспомните победу Даяны над Плишковой осенью
Человек играл под давлением трибун, соперника.
Даяна умничка.Ей предстоит огромный путь.
19 лет только
Тільки марсіанин міг сподіватися на щось високе від Даяни проти Ешлі. Так, можна було зіграти з меншими помилками, але то таке. Даяна отримала в свої юні мегадосвід.
Кароч, одним словом мені матч сподобався.
По крайній мірі, якщо хто не помітив це був фінал турніру серії WTA, і навпроти фіналістки був синьо-жовтий прапорець🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
Здибимся на AO!!! 😉
Лише б сили в Даяни на АО залишилися. Надважливо пройти перше коло, а далі матчі через день.
Шанси виграти 2 сет були, але нажаль..
Як і писали у Даяни видна втома від попередніх матчів..
Бажаю даяні якнайшвидшого відновлення, міцного здоров`я і дуже гарного виступу на Australian Open !!!
А насчет того ,что рано играть с топами,.вспомните победу Даяны над Плишковой осенью
Тільки марсіанин міг сподіватися на щось високе від Даяни проти Ешлі. Так, можна було зіграти з меншими помилками, але то таке. Даяна отримала в свої юні мегадосвід.
Кароч, одним словом мені матч сподобався.
По крайній мірі, якщо хто не помітив це був фінал турніру серії WTA, і навпроти фіналістки був синьо-жовтий прапорець🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
Здибимся на AO!!! 😉
Человек играл под давлением трибун, соперника.
Даяна умничка.Ей предстоит огромный путь.
19 лет только
Лише б сили в Даяни на АО залишилися. Надважливо пройти перше коло, а далі матчі через день.
Тепер відновлюватись і налаштовуватись на зустріч з Кайєю Юван в першому колі АО.
Хай щастить!
а так-то Даянка перегоріла ще до матчу, звідси й така велика кількість помилок та аутів.
дуже прикро.
по суті програла сама собі
Даяна ще не раз нас порадує своєю грою і блискучими перемогами в тому числі над ТОПами в 2020 році !!!
Даяна
Шанси виграти 2 сет були, але нажаль..
Як і писали у Даяни видна втома від попередніх матчів..
Бажаю даяні якнайшвидшого відновлення, міцного здоров`я і дуже гарного виступу на Australian Open !!!
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