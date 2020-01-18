Аделаида. Ястремская уступила первой ракетке мира в матче за титул

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) проиграла финальный поединок на хардовом Премьере в Аделаиде.

В матче за титул украинка не сумела обыграть лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.

Аделаида. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 2:6, 5:7

Стартовый сет получился совсем не таким, как ожидалось. Барти с самого начала заиграла на полную, а Даяна оказалась к этому не готова. По всей видимости, она не справилась с волнением, много спешила и порой действовала слишком самонадеянно. Австралийку устраивала такая ситуация и она с каменным лицом штамповала очко за очком.

После первых двух разминочных геймов Барти молниеносно оформила брейк и далее держала ситуацию под контролем. Австралийка на своей подаче не давала абсолютно никаких шансов украинке (проиграла два очка за сет), вся борьба прошла на геймах Ястремской. Закончила мастер-класс Эшли в восьмом гейме, еще раз взяв подачу Даяны.

А вот второй сет подарил настоящую интригу. Барти в напряженной борьбе стартанула с брейка и показалось, что можно уже заканчивать, но версия Ястремской во второй партии оказалась совсем другой. Она наладила обработку слайсов австралийки, начала глубже принимать подачу и даже доминировать в розыгрышах.

Барти почему-то оказалась к этому не готова, видимо, снизив к себе требования после уверенно взятого первого сета. Это привело к счету 2:2 и неплохих перспективах для украинки. В восьмом гейме Даяна имела два скрытых сетбола, но мощная подача австралийки не позволила ей выйти подавать на сет.

Следующие два гейма прошли в ожесточенной борьбе с шансами для обеих теннисисток, но далее бензин у Даяны закончился. По ее лицу было видно, что сил сражаться на мировом уровне у нее не осталось. В итоге Барти взяла 10 из 10 последних очков в матче, в основном собрав ошибки оппонентки, и стала первой австралийкой, которая выиграла титул на Зеленом континенте с 2011 года.

Ястремская впервые сыграла против теннисистки, которая возглавляет мировую классификацию. Для украинки это был девятый матч против соперницы из топ-10, восемь из них она проиграла.

Со следующей недели Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 21-ю позицию.

Уже в понедельник Ястремской предстоит сыграть первый матч Открытого чемпионата Австралии. Соперницей станет одна из победительниц квалификации.