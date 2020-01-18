Даяна ЯСТРЕМСКАЯ о поражении в финале: «Это не победа. Это только начало»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Эшли Барти в финале турнира в австралийской Аделаиде. После игры украинка поделился впечатлениями.

«В первую очередь, хочу поздравить Эшли с победой. Это был отличный турнир и для меня было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира. Я желаю тебе удачи в Мельбурне и, надеюсь, мы сыграем друг с другом еще много-много раз.

Также хочу поблагодарить свою команду. Это не победа, но это только начало. Спасибо всем за поддержку, конечно, вы больше поддерживали Эшли, но я все понимаю. Мне очень понравилось тут, я обожаю Австралию, спасибо большое, это был отличный турнир», - сказала Ястремская.