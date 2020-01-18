Даяна ЯСТРЕМСКАЯ о поражении в финале: «Это не победа. Это только начало»

Украинская теннисистка уступила первой ракетке мира Эшли Барти

  • 18.01.2020 11:00
  • 1188 просмотров
  • 3 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ о поражении в финале: «Это не победа. Это только начало»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Эшли Барти в финале турнира в австралийской Аделаиде. После игры украинка поделился впечатлениями.

«В первую очередь, хочу поздравить Эшли с победой. Это был отличный турнир и для меня было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира. Я желаю тебе удачи в Мельбурне и, надеюсь, мы сыграем друг с другом еще много-много раз.
 
Также хочу поблагодарить свою команду. Это не победа, но это только начало. Спасибо всем за поддержку, конечно, вы больше поддерживали Эшли, но я все понимаю. Мне очень понравилось тут, я обожаю Австралию, спасибо большое, это был отличный турнир», - сказала Ястремская.
 
Ранее сообщалось, что после выхода в финал Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA.
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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 18.01.2020 11:38
    +2
    Главное не вешать нос. Верю что все получится. Нужно догонять Свитолину
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.01.2020 11:18
    +2
    Молодец , так уступить первой ракетке - не стыдно. Мы в тебя верим!
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    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 11:05
    +4
    Даяна-всё отлично-большие победы придут
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 11:05
    +4
    Даяна-всё отлично-большие победы придут
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 18.01.2020 11:38
    +2
    Главное не вешать нос. Верю что все получится. Нужно догонять Свитолину
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.01.2020 11:18
    +2
    Молодец , так уступить первой ракетке - не стыдно. Мы в тебя верим!
    Ссылка
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