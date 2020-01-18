Безус и Пластун приняли участие в победе Гента над Мускроном

Непродолжительную паузу взяли команды-участницы бельгийской Лиги Жюпилер после торжественных мероприятий, посвященных празднованию Рождества. Однако к делам на внутренней арене все равно предстояло, рано или поздно, возвращаться, поэтому проведение 22-го тура национального первенства не заставило себя долго ждать.

Большая часть украинских болельщиков уже успела смириться с тем фактом, что интерес бельгийский чемпионат вызывает достаточно высокий. Связано это с внушительным «десантом» наших соотечественников, которые получают незаменимый опыт европейских выступлений непосредственно в сердце Старого Света. Одним из наиболее массовых пристанищ в этом плане является футбольная часть «Королевской спортивной ассоциации Гент», в которой выступают сразу трое украинцев: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. В целом же, в Бельгии уже привыкли измерять все «королевским» размахом, так что в рамках отчетного тура можно было наблюдать противостояние «королей» из Гента и Мускрона. Полное название последнего клуба – «Руаяль Мускрон-Перувельз».

Начало встречи оказалось полностью за хозяевами. «Буйволы» качественно сумели использовать разрывы между линиями у соперника, которые возникли в тот момент, когда подопечные Торупа решили переключить внимание с флангов на пространство перед чужой штрафной. Как результат, сквозную передачу через центр обороны соперников в левую половину штрафной от Квилитаи с легкостью сумел конвертировать в гол Депуатр. Форвард уверенным ударом мимо голкипера реализовал ситуативный выход один на один.

Непринужденная игра сразу после забитого мяча серьезно аукнулась «Генту» практически мгновенно. Олинга попросту разрывал правый фланг обороны хозяев, где ему не мог ничего противопоставить в скорости рывка Кастро-Монтес. Вот и пришлось Игорю Пластуну неоднократно ложиться в подкат с целью заблокировать удары камерунского нападающего со смертельно опасных дистанций.

Довелось изрядно попотеть и Камински, ведь не одними рывками с мячом угрожал воротам соперников Олинга. Фланговый нападающий даже попробовал запустить мяч за шиворот голкиперу «Гента» ударом метров с 30-ти, однако Камински демонстрировал добротную реакцию в достаточно сложных ситуациях. Удары Бойя и Осабютея также оказались отражены стражем ворот хозяев. Под свисток арбитра на перерыв игра несколько успокоилась, что позволило подопечным Йесса Торупа завершить победой первую половину, несмотря на ее достаточно непростой ход.

После перерыва «Гент» допустил похожую ошибку потери концентрации, и правый фланг обороны «буйволов» под натиском скоростных соперников рухнул окончательно. Олинга качественно подставил спину Кастро при вбрасывании из-за боковой, Пьетрак ворвался в освободившуюся зону на левом фланге чужой штрафной, Пластун не пошел его встречать, Овусу не успел накрыть. В общем, прострел вдоль границы вратарской был завершен ударом в одно касание от Осабютея.

Надо было «Генту» отыгрываться в срочном порядке, для чего и был брошен в бой Безус. И если при втором взятии ворот «Мускрона» Роман не принял участие: Офое получил мяч на правом фланге чужой штрафной, откуда выкатил на пустые ворота на Давида. То в третьем голе «украинский след» имел место быть. Безус отыграл в глубину левого фланга на Мохаммади, который выдал точный навес ко входу во вратарскую, где при игре на перехвате ошибся Бутез, а его помаркой воспользовался все тот же Давид, уверенно протолкнув мяч в сетку с близкого расстояния. Был еще один неплохой момент, который упустил в результате промаха при ударе из-за пределов штрафной Безус, и игру можно было уверенно подводить к концу.

В следующем туре бельгийской Лиге Жюпилер «Гент» сыграет дома против экс-клуба Руслана Малиновского – «Генка», а Мускрон предстанет перед родной публикой в игре с «Сент-Трюйденом».



Бельгийская Лига Жюпилер. 22-й тур.

Гент – Мускрон – 3:1



Депуатр, 9, Давид, 74, 78 – Осабютей, 51



Овусу, 40 – Осабютей, 56, Перица, 89



Гент: Камински – Мохаммади, Кастро-Монтес, Нгадеу, Пластун – Овусу (Безус, 60), Оджиджа-Офое, Кумс (Маррех, 87) – Давид – Квилитая (Чакветадзе, 76), Депуатр.

Мускрон: Бутез – Пьетрак, Году, Де Медина, Циранни – Мохаммед (Ван Дурмен, 77), Гарсия, Бойя – Олинга (Антонов, 77), Перица, Осабютей (Ипполито, 90).

Арбитр: Николя Лафордж (Бельгия)



Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия)

Удары (в створ): 9 (6) – 9 (4)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 2 – 0.

ГЕНТ-МУСКРОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 3°C