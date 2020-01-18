Бельгийская Лига Жюпилер. 22-й тур.



Гент – Мускрон – 3:1



Депуатр, 9, Давид, 74, 78 – Осабютей, 51



Овусу, 40 – Осабютей, 56, Перица, 89



Гент: Камински – Мохаммади, Кастро-Монтес, Нгадеу, Пластун – Овусу (Безус, 60), Оджиджа-Офое, Кумс (Маррех, 87) – Давид – Квилитая (Чакветадзе, 76), Депуатр.



Запасные: Куземанс, Мбайо, Асаре, Люстиг.

Мускрон: Бутез – Пьетрак, Году, Де Медина, Циранни – Мохаммед (Ван Дурмен, 77), Гарсия, Бойя – Олинга (Антонов, 77), Перица, Осабютей (Ипполито, 90).



Запасные: Васич, Жиллекенс, Хейгеберт, Кейруш.

Арбитр: Николя Лафордж (Бельгия)



Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. Просто загружают мяч верхом в штрафную соперников хозяева, в надежде на удачный отскок.



90+1 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. ЗАМЕНА У МУСКРОНА. Ипполито завершит игру вместо Осабютея.



89 мин. Перица был предупрежден за неспортивное поведение.



87 мин. ЗАМЕНА У ГЕНТА. Вместо Кумса игру завершит Маррех.



86 мин. Запутался в ногах от усталости Кумс во время дриблинга на правом фланге чужой штрафной.



84 мин. ОПАСНО! Благополучно убежал с мячом за лицевую Депуатр, получив скрытую передачу с правого фланга, а также легко уйдя от голкипера.



82 мин. МОМЕНТ! Безус сходу пробил из-за пределов штрафной! Мяч опустился у левой штанги!



80 мин. Взятие ворот осталось в силе.



79 мин. Арбитры смотрят повтор...



78 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Безус отыграл на левый фланг на Мохаммади, тот вырезал отменную подачу в центр штрафной, а Давид успел опередить голкипера, после чего пяткой протолкнул мяч в сетку!



77 мин. ДВЕ ЗАМЕНЫ У МУСКРОНА. Ван Дурмен и Антонов продолжат игру вместо Мохаммеда и Олинги, соответственно.



76 мин. ЗАМЕНА У ГЕНТА. Чакветадзе вышел на замену Квилитаи.



74 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Офое не постеснялся отдать передачу в центр чужой штрафной с правого ее фланга, после чего Давид расстрелял пустые ворота!



71 мин. Кастро пострадал после собственного неудачного подката против Олинги в центре поля.



69 мин. В темп простреливал с правого фланга Безус, однако Депуатра к мячу так и не пустили.



67 мин. Слишком сильный пас в глубину правого фланга из центральной зоны отдал Безус.



64 мин. Безус заработал штрафной в центре поля. Быстро разыграли, однако Нгадеу так и не смог точно подать с левого фланга.



63 мин. Наблюдаем за попытками Гента отыграться. Да и трибуны уже начали подгонять.



61 мин. МОМЕНТ! Не сумел попасть в левый нижний угол Квилитая, завершив ударом в одно касание передачу в одно касание от Депуатра на правый фланг штрафной. Вот и отсутствие Яремчука.



60 мин. ЗАМЕНА У ГЕНТА. Вместо Овусу игру продолжит РОМАН БЕЗУС.



59 мин. Безус скоро выйдет на поле.



57 мин. Офое не смог догнать мяч после передачи в глубину левого фланга от Давида.



57 мин. Что-то невнятное попытались исполнить хозяева при подаче штрафного с левого фланга.



56 мин. Желтая карточка за симуляцию отправилась в адрес Осабютея.



55 мин. Овусу и Пластун не успели встретить Пьетрака, а Кастро в очередной раз провалил позиционную борьбу на правом фланге.



53 мин. ОПАСНО! Олинга мощно выстрелил из левой половины чужой штрафной, но мяч пошел по слишком высокой траектории!



53 мин. Заметно оживился Мускрон в данные минуты. Атака за атакой.



51 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Развалился правый фланг обороны хозяев, после чего прострел Пьетрака поперек штрафной ударом в одно касание завершил Осабютей.



50 мин. МОМЕНТ! Офое пробил низом из полукруга у чужой штрафной, однако мяч прошел лишь в опасной близости к левой штанге!



50 мин. Не позволили защитники гостей добраться до мяча в своей штрафной Депуатру.



48 мин. Полетал мяч по чужой штрафной, после скидки от Овусу с ее левого фланга, однако до удара дело так и не дошло.



46 мин. Депуатр не сумел дотянуться до мяча после слишком высокой подачи с правого фланга.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Неточным оказался заброс с правого фланга в направлении Квилитаи.



44 мин. Штрафной в центре поля получили право исполнить хозяева, после фола против Нгадеу.



41 мин. Прямым ударом со стандарта у правого угла чужой штрафной Пьетрак попал в игрока, который стоял в стенке.



40 мин. С Овусу обошлись не по-спортивному в эпизоде борьбы, после чего он пошел мстить бежавшему с мячом к границам штрафной Олинге. Желтая.



39 мин. Неспешный темп установился у поединка, под ритмичные звука барабанов с фанатских трибун.



35 мин. МОМЕНТ! Осабютей пробил внешней стороной стопы из-за пределов штрафной, а под этот удар неудачно постелился в подкате Мохаммади. Вот и пришлось Камински демонстрировать чудеса реакции в красивом прыжке в правый верхний угол!



34 мин. Очевидно, что толкал в спину Квилитаю на левом фланге атаки Гента Циранни. Арбитр проморгал!



33 мин. Овусу отправил на газон Осабютея на правом фланге атаки соперников, после чего стандарт был завершен подачей точно в руки Камински.



32 мин. МОМЕНТ! Головой пробивал грузил Квилитая уже в следующей атаке своей команды, завершая подачу с правого фланга, однако сумел направить мяч лишь в руки голкиперу, который стоял по центру ворот.



31 мин. Запутался в ногах во время дриблинга в чужой штрафной Квилитая, и не успел нанести удар по воротам.



30 мин. Кастро не смог вовремя разорвать дистанцию с соперником на правом фланге атаки, в результате чего был им успешно настигнут, а еще спустя мгновение, оказался на газоне и уже без мяча.



27 мин. ОПАСНО! Опустился сверху на сетку ворот мяч, после успешной попытки Бойя замкнуть подачу углового на правом фланге на ближнюю штангу!



26 мин. Перица качественно убрал на замахе Пластуна в центре чужой штрафной, но выкатить под удар стоящему рядом Осабютею уже не успел. Подоспели остальные соперники.



24 мин. МОМЕНТ! Олинга уверенно нарастил отрыв от Монтеса на левом фланге чужой штрафной, после чего Пластуну пришлось ложиться в подкат дабы заблокировать удар соперника с острого угла!







22 мин. Кастро-Монтес выслушал лекцию от арбитра после своего откровенного фола против Олинги на правом фланге атаки хозяев.



19 мин. Офое убежал вместе с мячом за лицевую на левом флангу во время попытки прорваться к чужим воротам.



19 мин. ОПАСНО! Неуверенно сыграл на дальнем выходе из ворот Бутез, и Квилитая чуть было не зацепился за мяч в борьбе с голкипером!



18 мин. Мохаммади был грубо атакован соперниками во время дриблинга на левом фланге.



17 мин. Камински уверенно смахнул мяч с дальней штанги при подачи в его вратарскую с углового на правом фланге атаки гостей.



17 мин. МОМЕНТ! Ох уж этот Олинга! Чуть не забросил мяч за уши Камински ударом метров с тридцати по навесной траектории!



16 мин. ОПАСНО! Сольный проход Олинги с левого фланга завершился прострелом в центральную зону, где Перице каким-то чудом не дали пробить.



15 мин. Пластун пострадал в результате столкновения с Олингой на границе штрафной коллектива Торупа.



14 мин. Дали пространство Гарсии на подступах к штрафной хозяев. Вот он и пробил. Точно в корпус одному из защитников.



12 мин. Мохаммади чуть не отправил Осабютея за рекламные щиты опрометчивым толчком в спину. Арбитр сделал устное предупреждение.



11 мин. Сбил Осабютея на левом фланге атаки соперников Нгадеу.



9 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Депуатр в очередной раз подтвердил реноме убийцы, и спокойно переиграл голкипера, после передачи на левый фланг чужой штрафной из центральной зоны от Квилитаи!



8 мин. Порывались футболисты хозяев вырваться в контратаку, но Офое решил попридержать розыгрыш в ожидании поддержки.



8 мин. Овусу отмахнулся от Гарсии вблизи ко владениям собственной команды. Штрафной.



6 мин. МОМЕНТ! А вот Кумсу удалось доставить мяч во вратарскую, где Квилитая попросту не попал по нему ногой при попытке завершить навес в одно касание!



6 мин. Подача от Кастро-Мартенса с правого фланга была перехвачена.



4 мин. Так и не удалось хозяевам прижать мяч к газону, и рикошетом от ноги Дупуатра он отправился к голкиперу Бутезу.



3 мин. Розыгрыш наступления широким фронтом пытаются продемонстрировать подопечные Торупа.



1 мин. Первый удар в нашем поединке нанес Олинга. С левого фланга атаки гостей мяч был послан на верхние ряды за трибунами.







МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцать второго тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором сразятся «Гент» и «Мускрон». Матч пройдет в Генте (Бельгия), на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 21:30.

В непростой ситуации оказались «буйволы» по итогу прошлого года. «Гент» находится в промежуточной позиции в верхней части турнирной таблицы в том состоянии, когда за первую строчку будет достаточно сложно ухватиться, а преследователи уже начали активно поджимать. Позади остались непростые матчи против «Стандарда» (1:0) и «Брюгге» (1:1), так что шанс сыграть с идущим на 10-й позиции коллективом придется как нельзя кстати для набора физических кондиций. Смогут ли удивить Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун, а также остальные подопечные Йесса Торупа?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Гентом» и «Мускроном».