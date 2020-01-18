Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Центральный поединок 23-го тура АПЛ

  • 18.01.2020 23:15
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
© ФК Ливерпуль

В воскресенье, 19 января, состоится дерби Англии – поединок «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Команда Юргена Клоппа примет соперника на «Энфилд Роуд». Начало матча в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports».

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Отметим, что «Ливерпуль» выиграл в чемпионате 21 матч, только один раз сыграв вничью. Командой, которая отобрала очки у «мерсисайдцев» был «МЮ». «Красные дьяволы» после 22-х туров идут на 5- месте, отставая от четвертого «Челси» на 5 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед.

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Источник — Sport.ua

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