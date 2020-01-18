Игроки Карпат приступили к тренировкам, несмотря на долги по зарплате

Официальный сайт «Карпат» проинформировал о том, что сегодня игроки команды провели две тренировки на своей базе. С основой тренировался и ряд футболистов молодежной команды.
Ранее сообщалось, что игроки не намерены тренироваться, пока не решится вопрос с задолженностью по зарплате, которая достигает трех месяцев.
Некоторые игроки уже покинули команду.
Сообщается, что «Карпаты» 25-го января намерены отправиться на сбор в Турцию.
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Источник — ФК Карпаты
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