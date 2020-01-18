Игроки Карпат приступили к тренировкам, несмотря на долги по зарплате

По крайней мере, так утверждает официальный сайт

  • 18.01.2020 19:23
  • 1079 просмотров
  • 2 комментария
Игроки Карпат приступили к тренировкам, несмотря на долги по зарплате
© fckarpaty.com

Официальный сайт «Карпат» проинформировал о том, что сегодня игроки команды провели две тренировки на своей базе. С основой тренировался и ряд футболистов молодежной команды.

Ранее сообщалось, что игроки не намерены тренироваться, пока не решится вопрос с задолженностью по зарплате, которая достигает трех месяцев.

Некоторые игроки уже покинули команду.

Сообщается, что «Карпаты» 25-го января намерены отправиться на сбор в Турцию.

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Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

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Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 18.01.2020 20:20
    0
    Когда президента их посадят?
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 18.01.2020 19:30
    0
    Хлопці, то що там творе з "Карпатами" ?
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 18.01.2020 20:20
    0
    Когда президента их посадят?
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 18.01.2020 19:30
    0
    Хлопці, то що там творе з "Карпатами" ?
    Ссылка
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