Игроки Карпат приступили к тренировкам, несмотря на долги по зарплате

Официальный сайт «Карпат» проинформировал о том, что сегодня игроки команды провели две тренировки на своей базе. С основой тренировался и ряд футболистов молодежной команды.

Ранее сообщалось, что игроки не намерены тренироваться, пока не решится вопрос с задолженностью по зарплате, которая достигает трех месяцев.

Некоторые игроки уже покинули команду.

Сообщается, что «Карпаты» 25-го января намерены отправиться на сбор в Турцию.