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19.01.2020 16:30   ТВ-трансляция: 

Герта – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

«Бавария» начинает второй круг Бундеслиги выездом к «Герте»

  • 18.01.2020 17:29
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Герта – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/FCBayern

Второй круг чемпионата Германии сезона 2019/2020 «Бавария» начнет выездным поединком против берлинской «Герты».

Первые круг для «Баварии» получился крайне неудачным по меркам главного гранда немецкого футбола. Команда Ханси Флика завершила прошлый календарный год только третьей в турнирной таблице с 4-очковым отставанием от лидера, «Ред Булл Лейпциг».

Тем не менее, зимняя пауза в немецком чемпионате продолжалась почти целый месяц, поэтому обе команды после столь длинной паузы могут предстать перед нами в совсем новом виде. Особенно это касается «Герты», которая в конце ноября решилась на смену главного тренера и вернула в Европу звездного Юргена Клинсманна.

Под руководством экс-наставника сборной Германии «Герта» успела сыграть в Бундеслиге пять матчей, из которых проиграла только один (дебютный для Клинсманна поединок против дортмундской «Боруссии») и суммарно набрала 8 очков. И зимняя пауза для Клинсманна была отличной возможностью внести существенные изменения в игру своей новой команды.

«Бавария» подойдет к матчу далеко не в оптимальном составе. К отсутствию Никласа Зюле все уже привыкли, однако с «Гертой» из-за травм также не сыграют Кингсли Коман и Хави Мартинес, а у Джошуа Киммиха перебор желтых карточек. У «Герты» под вопросом участие в матче Марвина Платтенхардта, Арне Майера и Томаса Крафта.

Несмотря на все проблемы «Баварии», букмекеры считают команду Ханси Флика безоговорочным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей – 1,34, на «Герту» - 9,3. Вероятность ничьи – 5,85.

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19 января, воскресенье
 
ГертаБавария
Берлин. Олимпиаштадион. Начало - в 16:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:2

 

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Источник — Sport.ua

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