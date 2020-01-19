19 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Германии. «Бавария» забила 4 безответных гола в ворота «Герты» и вышла на 2-е место в турнире. Все голы были проведены во втором тайме. Для мюнхенцев эта победа стала четвертой подряд в чемпионате.
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» (40 очков), «Бавария» (36), «Боруссия» М (35), «Боруссия» Д и «Шальке» (по 33).
Бундеслига. 18-й тур
«Герта» – «Бавария» – 0:4
Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73 (пенальти), Алькантара, 76, Перишич, 84.
«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Клюнтер, Торунарига, Дарида (Вольф, 68), Груич, Аскасибар, Дилросюн (Миттельштедт, 82), Зельке, Лукебакио (Кепке, 82).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Мюллер (С.Гнабри, 87), Перишич, Тиагу Алькантара, Коутинью (Кюизанс, 83), Горецка, Дэйвис (Л.Даяку, 80), Левандовски.
Предупреждения: Дарида, 7. Павар, 19. Ярстейн, 63. Боята, 81.
Судья: Штилер (Германия).
Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Турнирная таблица Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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