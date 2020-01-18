Зинченко и Ярмоленко не попали в заявку на матчи 23-го тура АПЛ

Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко точно не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.

Оба украинских легионера английских клубов остались вне заявки своих команд.

Отметим, что «Манчестер Сити» Зинченко примет «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» Ярмоленко также в домашних стенах сразится против «Эвертона».

Александр не попадает в заявку уже в третий раз подряд, Андрей – в шестой. Отметим, что возвращение Ярмоленко после восстановления от травмы намечено на первые числа февраля

Оба матча начнутся в 17:00 по Киеву.