Зинченко и Ярмоленко не попали в заявку на матчи 23-го тура АПЛ

Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко точно не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.
Оба украинских легионера английских клубов остались вне заявки своих команд.
Отметим, что «Манчестер Сити» Зинченко примет «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» Ярмоленко также в домашних стенах сразится против «Эвертона».
Александр не попадает в заявку уже в третий раз подряд, Андрей – в шестой. Отметим, что возвращение Ярмоленко после восстановления от травмы намечено на первые числа февраля.
Оба матча начнутся в 17:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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