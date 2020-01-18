Зинченко и Ярмоленко не попали в заявку на матчи 23-го тура АПЛ

Андрей травмирован, Александр пока что не отвоевал место в команде

  • 18.01.2020 16:31
  • 1060 просмотров
  • 5 комментариев
Зинченко и Ярмоленко не попали в заявку на матчи 23-го тура АПЛ
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко
Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко точно не сыграют в матчах 23-го тура АПЛ.
 
Оба украинских легионера английских клубов остались вне заявки своих команд. 
 
Отметим, что «Манчестер Сити» Зинченко примет «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» Ярмоленко также в домашних стенах сразится против «Эвертона». 
 
Александр не попадает в заявку уже в третий раз подряд, Андрей – в шестой. Отметим, что возвращение Ярмоленко после восстановления от травмы намечено на первые числа февраля
 
Оба матча начнутся в 17:00 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 18.01.2020 17:10
    0
    Ну всьо пропав пацан (Зіна), тепер лише в есперти на Футбол1 .
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 16:53
    0
    То что Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма, можно было и не акцентировать на этом внимание. Ведь понятно, что с травмой, человек априори играть не может, при всём желании. Вы даёте повод хейтерам, лишний раз языком потрепать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 16:49
    0
    Frankov, 18.01.2020 16:38
    Сначала Седан была с Борячуком,и Борячук перестал попадать в основу Шахтера.Теперь Седан с Зинченко,и Зинченко перестал попадать в основу МанСити.Тут уже пора задуматься.
    Владааааааа Седаан вместо старта - Баклажан))))
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 18.01.2020 16:48
    0
    Та пздц, дайте ж футбол уже посмотреть) Придется ждать Луго - Альбасете...
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    Frankov
    online
      Frankov, 18.01.2020 16:38
    +1
    Сначала Седан была с Борячуком,и Борячук перестал попадать в основу Шахтера.Теперь Седан с Зинченко,и Зинченко перестал попадать в основу МанСити.Тут уже пора задуматься.
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    Frankov
    online
      Frankov, 18.01.2020 16:38
    +1
    Сначала Седан была с Борячуком,и Борячук перестал попадать в основу Шахтера.Теперь Седан с Зинченко,и Зинченко перестал попадать в основу МанСити.Тут уже пора задуматься.
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 18.01.2020 17:10
    0
    Ну всьо пропав пацан (Зіна), тепер лише в есперти на Футбол1 .
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 16:53
    0
    То что Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма, можно было и не акцентировать на этом внимание. Ведь понятно, что с травмой, человек априори играть не может, при всём желании. Вы даёте повод хейтерам, лишний раз языком потрепать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 16:49
    0
    Frankov, 18.01.2020 16:38
    Сначала Седан была с Борячуком,и Борячук перестал попадать в основу Шахтера.Теперь Седан с Зинченко,и Зинченко перестал попадать в основу МанСити.Тут уже пора задуматься.
    Владааааааа Седаан вместо старта - Баклажан))))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 18.01.2020 16:48
    0
    Та пздц, дайте ж футбол уже посмотреть) Придется ждать Луго - Альбасете...
    Ссылка
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