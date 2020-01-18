Australian Open. Расписание украинок на 20 января

В понедельник, 20 января, на Australian Open стартуют матчи основной сетки.

В первый игровой день на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет четвертым запуском на корте №8 против победительницы квалификации Кайи Юван из Словении (№126 WTA). Ориентировочное начало матча – не ранее 07:00 по Киеву.

Леся Цуренко (№120 WTA) начнет турнир поединком против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. Встреча пройдет на корте имени Рода Лейвера. Матч откроет вечернюю сессию первого игрового дня и начнется в 10:00 по Киеву.

Отметим, что Ястремская и Барти в субботу, 18 января, разыграли титул на турнире в Аделаиде (около 700 км от Мельбурна, перелет занимает 1 час и 20 минут).

Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко свои матчи сыграют во вторник.