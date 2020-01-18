Australian Open. Расписание украинок на 20 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут Даяна Ястремская и Леся Цуренко

  • 18.01.2020 14:59
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Australian Open. Расписание украинок на 20 января
© WTA. Эшли Барти и Даяна Ястремская
В понедельник, 20 января, на Australian Open стартуют матчи основной сетки.
 
В первый игровой день на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.
 
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет четвертым запуском на корте №8 против победительницы квалификации Кайи Юван из Словении (№126 WTA). Ориентировочное начало матча – не ранее 07:00 по Киеву.
 
Леся Цуренко (№120 WTA) начнет турнир поединком против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. Встреча пройдет на корте имени Рода Лейвера. Матч откроет вечернюю сессию первого игрового дня и начнется в 10:00 по Киеву.
 
Отметим, что Ястремская и Барти в субботу, 18 января, разыграли титул на турнире в Аделаиде (около 700 км от Мельбурна, перелет занимает 1 час и 20 минут).
 
Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко свои матчи сыграют во вторник.
 
 
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Источник — Sport.ua

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