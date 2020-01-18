Спортдир Овьедо: «Лунин хочет быть лучшим вратарем»

Спортивный директор «Овьедо» Франсеск Арнау прокомментировал переход в клуб на правах аренды вратаря «Реала» Андрея Лунина:

«Совпали желание Андрея играть и показать себя и наше желание заполучить его. Эта ситуация напоминает меня, ведь я тоже прошел через такое, чтобы играть в «Барселоне».

Он хочет быть лучшим вратарем, а мы предлагаем ему возможность реализовать это. Я думаю, что он собирается внести большой вклад в наш клуб. Теперь пришло его время почувствовать себя важным и помочь нам достичь цели».

Ранее Лунин заявил, что его цель – снова играть за «Реал».