Спортдир Овьедо: «Лунин хочет быть лучшим вратарем»

Спортивный директор «Овьедо» Франсеск Арнау прокомментировал переход в клуб на правах аренды вратаря «Реала» Андрея Лунина:
«Совпали желание Андрея играть и показать себя и наше желание заполучить его. Эта ситуация напоминает меня, ведь я тоже прошел через такое, чтобы играть в «Барселоне».
Он хочет быть лучшим вратарем, а мы предлагаем ему возможность реализовать это. Я думаю, что он собирается внести большой вклад в наш клуб. Теперь пришло его время почувствовать себя важным и помочь нам достичь цели».
Ранее Лунин заявил, что его цель – снова играть за «Реал».
Источник — ФК Овьедо
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