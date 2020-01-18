Спортдир Овьедо: «Лунин хочет быть лучшим вратарем»

Спортивный директор «Овьедо» - об амбициях Андрея Лунина

  • 18.01.2020 12:47
  • 894 просмотра
  • 1 комментарий
Спортдир Овьедо: «Лунин хочет быть лучшим вратарем»
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Спортивный директор «Овьедо» Франсеск Арнау прокомментировал переход в клуб на правах аренды вратаря «Реала» Андрея Лунина:

«Совпали желание Андрея играть и показать себя и наше желание заполучить его. Эта ситуация напоминает меня, ведь я тоже прошел через такое, чтобы играть в «Барселоне».

Он хочет быть лучшим вратарем, а мы предлагаем ему возможность реализовать это. Я думаю, что он собирается внести большой вклад в наш клуб. Теперь пришло его время почувствовать себя важным и помочь нам достичь цели».

Ранее Лунин заявил, что его цель – снова играть за «Реал».

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Источник — ФК Овьедо

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 12:57
    +2
    неужели в адекватный клуб попал
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 12:57
    +2
    неужели в адекватный клуб попал
    Ссылка
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