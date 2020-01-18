Андрей ЛУНИН: «Цель – снова играть за Реал»

Андрей Лунин, который недавно перешел на правах аренды в «Овьедо», признался, что рад возможности играть за этот клуб:

«Это большой клуб. У него много амбиций, чтобы вернуться Ла Лигу. Я хочу играть, потому что потерял некоторое время в своей карьере. Нужно идти вверх, работать изо дня в день.

Моя цель — снова играть в «Реале», но об этом позже. Теперь я просто думаю о том, что я хочу сделать здесь. Я знаю, что фанаты всегда рядом с командой, играть за них — большая честь для меня.

Евро-2020 — еще одна моя четкая цель. Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою».

Ранее Лунин извинился за грубую ошибку в своем дебютном матче за «Овьедо».