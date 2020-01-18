Андрей ЛУНИН: «Цель – снова играть за Реал»

Андрей Лунин, который недавно перешел на правах аренды в «Овьедо», признался, что рад возможности играть за этот клуб:
«Это большой клуб. У него много амбиций, чтобы вернуться Ла Лигу. Я хочу играть, потому что потерял некоторое время в своей карьере. Нужно идти вверх, работать изо дня в день.
Моя цель — снова играть в «Реале», но об этом позже. Теперь я просто думаю о том, что я хочу сделать здесь. Я знаю, что фанаты всегда рядом с командой, играть за них — большая честь для меня.
Евро-2020 — еще одна моя четкая цель. Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою».
Ранее Лунин извинился за грубую ошибку в своем дебютном матче за «Овьедо».
Источник — ФК Овьедо
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Надо спокойнее.
Конечно лучше бы он оставался в Реале - сидеть дублером в Реале 2 года мог без проблем. Это лучше чем греть банку в Леганес и Вальядолиде.
Но если Овьедо дал гарантии игры в основном составе - тогда успехов.
Надо спокойнее.
Конечно лучше бы он оставался в Реале - сидеть дублером в Реале 2 года мог без проблем. Это лучше чем греть банку в Леганес и Вальядолиде.
Но если Овьедо дал гарантии игры в основном составе - тогда успехов.
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