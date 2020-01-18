Андрей ЛУНИН: «Цель – снова играть за Реал»

Вратарь «Овьедо» - о своих планах на будущее

  • 18.01.2020 11:43
  • 680 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ЛУНИН: «Цель – снова играть за Реал»
© twitter.com/RealOviedo

Андрей Лунин, который недавно перешел на правах аренды в «Овьедо», признался, что рад возможности играть за этот клуб:

«Это большой клуб. У него много амбиций, чтобы вернуться Ла Лигу. Я хочу играть, потому что потерял некоторое время в своей карьере. Нужно идти вверх, работать изо дня в день.

Моя цель — снова играть в «Реале», но об этом позже. Теперь я просто думаю о том, что я хочу сделать здесь. Я знаю, что фанаты всегда рядом с командой, играть за них — большая честь для меня.

Евро-2020 — еще одна моя четкая цель. Я очень благодарен этому клубу за возможность продемонстрировать, чего я стою».

Ранее Лунин извинился за грубую ошибку в своем дебютном матче за «Овьедо».

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Источник — ФК Овьедо

(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 18.01.2020 12:25
    0
    Забыл добавииь перед "реал" слово "Вилья")
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 18.01.2020 11:54
    +2
    Надо посмотреть - поставит ли тренер его на следующие матчи...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 18.01.2020 11:47
    0
    Лунин стал каким-то немного злым и агрессивным.
    Надо спокойнее.
    Конечно лучше бы он оставался в Реале - сидеть дублером в Реале 2 года мог без проблем. Это лучше чем греть банку в Леганес и Вальядолиде.
    Но если Овьедо дал гарантии игры в основном составе - тогда успехов.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 18.01.2020 11:54
    +2
    Надо посмотреть - поставит ли тренер его на следующие матчи...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 18.01.2020 12:25
    0
    Забыл добавииь перед "реал" слово "Вилья")
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 18.01.2020 11:47
    0
    Лунин стал каким-то немного злым и агрессивным.
    Надо спокойнее.
    Конечно лучше бы он оставался в Реале - сидеть дублером в Реале 2 года мог без проблем. Это лучше чем греть банку в Леганес и Вальядолиде.
    Но если Овьедо дал гарантии игры в основном составе - тогда успехов.
    Ссылка
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