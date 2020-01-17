Андрей ЛУНИН: «Извиняюсь за свою ошибку»

Вчера Андрей Лунин неудачно дебютировал в составе «Овьедо», допустив грубую ошибку в матче с «Альмерией» (0:2).

Сегодня на официальной презентации в качестве игрока «Овьедо» Лунин извинился за свою ошибку:

«Мы постараемся выиграть в следующем матче. Я знаю, что это клуб с большими амбициями. Благодарен, что они выбрали меня. Я согласился, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться.

Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку в матче с «Альмерией». Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Ла Лигу, здесь все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень сильные, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем высоко в турнирной таблице».

Напомним, Лунин перешел в «Овьедо» на правах аренды до конца сезона.