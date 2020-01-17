Андрей ЛУНИН: «Извиняюсь за свою ошибку»

Украинец был представлен в качестве игрока «Овьедо»

  • 17.01.2020 22:51
  • 2560 просмотров
  • 6 комментариев
Андрей ЛУНИН: «Извиняюсь за свою ошибку»
© twitter.com/RealOviedo

Вчера Андрей Лунин неудачно дебютировал в составе «Овьедо», допустив грубую ошибку в матче с «Альмерией» (0:2).

Сегодня на официальной презентации в качестве игрока «Овьедо» Лунин извинился за свою ошибку:

«Мы постараемся выиграть в следующем матче. Я знаю, что это клуб с большими амбициями. Благодарен, что они выбрали меня. Я согласился, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться.

Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку в матче с «Альмерией». Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Ла Лигу, здесь все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень сильные, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем высоко в турнирной таблице».

Напомним, Лунин перешел в «Овьедо» на правах аренды до конца сезона.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    Saar
      Saar, 18.01.2020 00:23
    0
    Хм.. с такою грою тільки в Реал)))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.01.2020 23:58
    +1
    Вот что бывает, когда выходишь на поле на следующий день после подписания... Защитник даже не запомнил Андрюху в лицо: вот и растерялся - не узнал...)) Одна-две полноценные тренировки и там уже для себя решат вопросы координации и шо друг-другу в такие моменты кричать: "я", "ты", "беру", "твой", "мой"... Притрутся
    Ссылка
    Tkach008
      Tkach008, 17.01.2020 23:29
    +2
    Бывает... Мяч круглый))) Дальше будет все хорошо!!!
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 22:57
    +7
    Молодец - признал, извинился, двигается дальше. Будем надеяться все будет хорошо, в тонус войдёт и сможет показывать свои сильные качества
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 22:56
    +2
    Молодец - признал, извинился, двигается дальше. Будем надеяться все будет хорошо, в тонус войдёт и сможет показывать свои сильные качества
    Ссылка
    shoko
      shoko, 17.01.2020 22:54
    +4
    Молодец что извинился.Плохо что приходится начинать с извинений.По ошибке - там такое,элементарная не сигранность,защитник уверенно шёл на мяч,а потом промахнувшись по мячу резко самоустранился.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 22:57
    +7
    Молодец - признал, извинился, двигается дальше. Будем надеяться все будет хорошо, в тонус войдёт и сможет показывать свои сильные качества
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 17.01.2020 22:54
    +4
    Молодец что извинился.Плохо что приходится начинать с извинений.По ошибке - там такое,элементарная не сигранность,защитник уверенно шёл на мяч,а потом промахнувшись по мячу резко самоустранился.
    Ссылка
    Tkach008
      Tkach008, 17.01.2020 23:29
    +2
    Бывает... Мяч круглый))) Дальше будет все хорошо!!!
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 22:56
    +2
    Молодец - признал, извинился, двигается дальше. Будем надеяться все будет хорошо, в тонус войдёт и сможет показывать свои сильные качества
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.01.2020 23:58
    +1
    Вот что бывает, когда выходишь на поле на следующий день после подписания... Защитник даже не запомнил Андрюху в лицо: вот и растерялся - не узнал...)) Одна-две полноценные тренировки и там уже для себя решат вопросы координации и шо друг-другу в такие моменты кричать: "я", "ты", "беру", "твой", "мой"... Притрутся
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.01.2020 00:23
    0
    Хм.. с такою грою тільки в Реал)))
    Ссылка
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