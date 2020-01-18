ПСЖ предлагает Кулибали зарплату в 12 миллионов евро в год

Парижане готовы щедро платить защитнику

  • 18.01.2020 10:28
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ПСЖ предлагает Кулибали зарплату в 12 миллионов евро в год
© La Gazzetta dello Sport. Калиду Кулибали
ПСЖ решительно настроен усилить свой состав лидером защиты «Наполи» Калиду Кулибали.
 
Отмечается, что парижане предложили 28-летнему футболисту контракт с заработной платой 12 млн евро в год.
 
Кулибали должен заменить в составе 35-летнего Тиаго Силву, который вскоре покинет Париж.
 
В этом сезоне Кулибали сыграл 14 матчей в Серии А.
 
 
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Источник — Footmercato

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