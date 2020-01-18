Шальке – Боруссия М – 2:0. Видео голов и обзор матча

17 января состоялся стартовый матч 18-го тура чемпионата Германии. «Шальке» одержал домашнюю победу над «Боруссией» М (2:0).
Голы забили: Сердар, 48, Грегорич, 58.
Смотрите видео голов и обзор матча «Шальке» – «Боруссия» М – 2:0.
Лучшие моменты матча Шальке - Боруссия М
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Шальке).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Суат Сердар (Шальке).
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Источник — Sport.ua
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