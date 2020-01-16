18-й тур
Шальке
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Боруссия М
17.01.2020 21:30   ТВ-трансляция: 

Шальке – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Бундеслига просыпается после зимней спячки

  • 16.01.2020 18:48
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Шальке – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© ФК Шальке
В пятницу, 17 января, состоится первый поединок 18-го тура Бундеслиги, «Шальке» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена», время начала матча – 21:30 по Киеву.
 
Обе команды идут в лидерах и претендуют на зону Лиги чемпионов. «Боруссия» долгое время вообще возглавляла турнирную таблицу, но на данный момент занимает второе место, уступая «РБ Лейпцигу» два очка. «Шальке» делит 4-5 место с дортмундской «Боруссией».
 
Отметим, что это будет первый тур 2020 года, за время зимней паузы все могло изменится, но все же вспомним, как команды играли в первой части сезона.
 
«Кобальтовые» в родных стенах показали неплохой результат, но выдающимся его назвать тяжело. При четырех победах команда Давида Вагнера четырежды сыграла вничью и один раз проиграла, разница голов 14-11. Но есть одно но: статистика говорит, что гельзенкирхенцам в этих матчах сильно везло. Показатель ожидаемых очков равняется 12-ти, что намного меньше, чем набранные 16. Вполне вероятно, что госпожа удача в любой момент может вернуть должок. И все же, последний раз «Шальке» проигрывал дома еще 24 августа, когда был бит «Баварией» (0:3).
 
«Боруссия», в свою очередь, также не является страшным соперником в выездных матчах. Парни Марко Розе выиграли 4 из 8 матчей, еще один свели к ничьей, остальные – проиграли. Но, в отличие от будущих хозяев, менхенгладбахский клуб на выезде предпочитает играть в более открытый футбол, имея при этом гораздо больше острых моментов. Атака «Боруссии М» – третья в лиге по количеству созданных моментов, единственная проблема кроется в реализации, которая пока не на самом лучшем уровне.
 
В первом круге команды сыграли безголевую ничью в Менхенгладбахе, хотя ближе к победе была, конечно же, «Боруссия».
 
Букмекеры также не могут выделить очевидного фаворита, ставить на исход в таком матче довольно рискованно. А вот на ТМ3,0 за 1,71 можно попробовать, ведь в пяти последних очных встречах этих команд лишь раз было забито больше двух мячей (3).
 
Ориентировочные составы:
 
«Шальке»: Шуберт – Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, Маскарель, Раман, Арит, Калиджури, Сердар, Бургшталлер.
 
«Боруссия М»: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Штиндль, Закария, Бенеш, Эмболо, Плеа, Тюрам.
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17 января, пятница

«Шальке» – «Боруссия М»
Гельзенкирхен. «Фельтинс Арена». 21:30
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Арбитр: Дениз Айтекин
Прогноз Sport.ua – 1:1

 

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Источник — Sport.ua

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