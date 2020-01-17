18-й тур
Шальке
2:0
Боруссия М
17.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке нанес поражение Боруссии М и вошел в зону Лиги чемпионов

В топ-4 Бундеслиги входят «РБ Лейпциг», «Боруссия» М, «Бавария» и «Шальке»

  • 17.01.2020 23:23
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Шальке нанес поражение Боруссии М и вошел в зону Лиги чемпионов
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17 января состоялся стартовый матч 18-го тура чемпионата Германии. «Шальке» одержал домашнюю победу над «Боруссией» М (2:0) и вошел в зону Лиги чемпионов. 
 
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» (37 очков),  «Боруссия» М (35), «Бавария» и «Шальке» (по 33), «Боруссия» Д (30).
 
Бундеслига. 18-й тур
 
«Шальке» – «Боруссия» М – 2:0
 
Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58.
 
«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Маскарель, Шепф, Раман (Кутуджу, 69), Сердар (Бужеллаб, 75).
 
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Янчке (Штробль, 85), Гинтер, Лайнер, Хофманн, Закария, Херрманн (Нойхаус, 59), Плеа, Эмболо (Штиндль, 72), Тюрам.
 
Предупреждения: Кенни, 19. Лайнер, 31. Тюрам, 51. Озан Кабак, 76. Шепф, 79. Янчке, 81. Штиндль, 90+2.
 
Судья: Айтекин.
 
Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
 
Турнирная таблица Бундеслиги
 
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Источник — Sport.ua

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