В субботу, 18-го января, состоится матч двадцатого тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Севилью».
Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Реал» – «Севилья». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире поединок «Реал» – «Севилья» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.