Карпаты могут подписать Геннадия Пасича и Каниболоцкого

Игроки уже прибыли в расположение львовского клуба

  • 17.01.2020 13:12
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  • 1 комментарий
Карпаты могут подписать Геннадия Пасича и Каниболоцкого
© Footboom.com. Геннадий Пасич
26-летний хавбек Геннадий Пасич может стать игроком львовских «Карпат». По данным источника, игрок уже прибыл в расположение клуба и готов начать там работать. У футболиста, напомним, во время зимнего перерыва завершился контракт с «Олимпиком», и Пасич не стал его продлевать. 
 
Также в лагерь «Карпат» прибыл экс-вратарь «Днепра» и «Шахтера» Антон Каниболоцкий. Прошлый сезон 31-летний голкипер провел в составе польской «Медзи» из Легницы, а до этого играл за «Карабах», «Днепр», «Кривбасс» и «Шахтер». В составе польского клуба в прошлом сезоне сыграл 23 матча во всех турнирах, пропустив 32 гола и 8 поединков отстояв «на ноль». 
 
Ранее сообщалось, что игроки «Карпат» отказываются тренироваться по причине трехмесячных долгов по зарплате. Клуб в связи с этим рискует пропустить сбор в Турции.
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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
    Shchebet
    Shchebet, 17.01.2020 13:33
    +1
    Карпаты усиливаются без денег... Круто!
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    Shchebet
    Shchebet, 17.01.2020 13:33
    +1
    Карпаты усиливаются без денег... Круто!
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