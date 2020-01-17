Карпаты могут подписать Геннадия Пасича и Каниболоцкого

26-летний хавбек Геннадий Пасич может стать игроком львовских «Карпат». По данным источника, игрок уже прибыл в расположение клуба и готов начать там работать. У футболиста, напомним, во время зимнего перерыва завершился контракт с «Олимпиком», и Пасич не стал его продлевать.

Также в лагерь «Карпат» прибыл экс-вратарь «Днепра» и «Шахтера» Антон Каниболоцкий. Прошлый сезон 31-летний голкипер провел в составе польской «Медзи» из Легницы, а до этого играл за «Карабах», «Днепр», «Кривбасс» и «Шахтер». В составе польского клуба в прошлом сезоне сыграл 23 матча во всех турнирах, пропустив 32 гола и 8 поединков отстояв «на ноль».