ОФИЦИАЛЬНО: Литвин покинул Зарю

23-летний украинский защитник Дмитрий Литвин больше не является игроком луганской «Зари». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Литвин перешел в «Зарю» в январе 2018-го года из второй команды «Бенфики». За все время провел за луганский клуб 13 игр в чемпионате страны и 2 игры в кубке Украины.
Ранее сообщалось, что Литвин находится на просмотре в «Колосе».
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Источник — ФК Заря
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