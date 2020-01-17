ОФИЦИАЛЬНО: Литвин покинул Зарю

23-летний украинский защитник Дмитрий Литвин больше не является игроком луганской «Зари». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Литвин перешел в «Зарю» в январе 2018-го года из второй команды «Бенфики». За все время провел за луганский клуб 13 игр в чемпионате страны и 2 игры в кубке Украины.

Ранее сообщалось, что Литвин находится на просмотре в «Колосе».