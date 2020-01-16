Колос просматривает игрока Зари

В расположении «Колоса», который находится на тренировочном сборе в Турции, появился защитник «Зари» Дмитрий Литвин. 23-летний игрок находится на просмотре. Если он приглянется Руслану Костышину, то перейдет в клуб из Ковалевки на правах аренды.
О том, что «Заря» планирует отдать Литвина в аренду недавно говорил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов.
Ранее сообщалось, что «Колос» отправился в Турцию с пятью новичками. В Анталии команда Костышина проведет две недели и сыграет пять контрольных матчей.
Источник — Sport.ua
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