Юрий ВИРТ: «Лунин хотел сыграть как центральный защитник»

45-летний экс-вратарь «Шахтера», донецкого «Металлурга» и сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал результативную ошибку 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина, которую тот допустил в своем первом поединке за испанский «Овьедо».

«Видимо, произошло недопонимание между ним и защитником. Думаю, это следствие того, что Андрей провел мало времени в новой команде, всего два дня. Когда пошла длинная передача, ему не стоило выходить далеко из ворот, так как защитник просто откатил бы ему мяч назад, и был бы вариант в касание выбить его в сторону атаки. А так он наверняка крикнул своему партнеру: «Я играю». Тот и пропустил ему мяч, в итоге получили гол в свои ворота.

Хотел сыграть роль центрального защитника, что сейчас часто практикуется вратарями. Но в таких моментах голкипер должен просчитывать все до сантиметра. Дебют получился не лучшим. Хорошо, что главный тренер поддержал Андрея, сказав, что не стоит зацикливаться на ошибке Лунина, и это должно помочь ему в дальнейшем. Видно, что нашему вратарю не хватает игровой практики», — считает Вирт.

«Овьедо» Лунина проиграл «Альмерии» со счетом 0:2 в поединке 23-го тура Сегунды.