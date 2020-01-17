Девич вернулся в Азербайджан

Экс-нападающий «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич продолжит карьеру в Азербайджане. Натурализированный украинец, в начале года покинувший «Вождовац», подписал контракт до конца сезона с клубом «Сабах», за который выступал в прошлом сезоне.
В сезоне 2018/19 Девич, ставший автором первого гола «Сабаха» азербайджанской Премьер-лиге, провел 21 матч и забил 8 голов.
В составе «Вождоваца» Марко Девич в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, забив 4 гола.
«Сабах», который тренирует хорват Желько Сопич, после 14 туров чемпионата Азербайджана занимает 6-е место.
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