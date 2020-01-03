Марко Девич покинул сербский Вождовац

36-летний украинский форвард «Вождоваца» Марко Девич покинул сербский клуб. Контракт разорван по взаимному согласию сторон.
Девич защищал цвета «Вождоваца» с августа 2019-го года. В текущем сезоне провел за «Вождовац» 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Ранее Марко заявлял, что готов завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.
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Источник — ФК Вождовац
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