Марко Девич покинул сербский Вождовац

Клуб и футболист разорвали контракт по взаимному согласию сторон

  • 03.01.2020 23:02
  • 794 просмотра
  • 1 комментарий
Марко Девич покинул сербский Вождовац
© ФК Вождовац. Марко Девич

36-летний украинский форвард «Вождоваца» Марко Девич покинул сербский клуб. Контракт разорван по взаимному согласию сторон.

Девич защищал цвета «Вождоваца» с августа 2019-го года. В текущем сезоне провел за «Вождовац» 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее Марко заявлял, что готов завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.

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Источник — ФК Вождовац

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 23:32
    +1
    Лучше б его Динамо взяло вместо всякого непотриба
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 23:32
    +1
    Лучше б его Динамо взяло вместо всякого непотриба
    Ссылка
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