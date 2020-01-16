Ястремская впервые обыграла 2 теннисисток из топ-20 в рамках одного турнира

Украинская теннисистка продолжает прогрессировать

  • 16.01.2020 11:24
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Ястремская впервые обыграла 2 теннисисток из топ-20 в рамках одного турнира
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) вышла в дебютный полуфинал на турнирах категории Премьер, оформив победу в четвертьфинальном матче на турнире в Аделаиде.
 
По пути в полуфинал Ястремская обыграла двух теннисисток из топ-20: Анжелик Кербер (№18 WTA) и Донну Векич (№20 WTA). Украинке удалось сделать подобное впервые, ранее она уже выигрывала два матча подряд против представительниц топ-20, но делала это в рамках двух разных турниров: Торонто и Цинциннати в 2019 году, были обыграны Йоханна Конта (14) и Каролин Возняцки (19).
 
Отметим, что Ястремская имеет шансы самой дебютировать в топ-20 по завершении турнира в Аделаиде. Для этого ей нужно взять титул.
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Источник — Sport.ua

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