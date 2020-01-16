Ястремская впервые обыграла 2 теннисисток из топ-20 в рамках одного турнира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) вышла в дебютный полуфинал на турнирах категории Премьер, оформив победу в четвертьфинальном матче на турнире в Аделаиде.

По пути в полуфинал Ястремская обыграла двух теннисисток из топ-20: Анжелик Кербер (№18 WTA) и Донну Векич (№20 WTA). Украинке удалось сделать подобное впервые, ранее она уже выигрывала два матча подряд против представительниц топ-20, но делала это в рамках двух разных турниров: Торонто и Цинциннати в 2019 году, были обыграны Йоханна Конта (14) и Каролин Возняцки (19).

Отметим, что Ястремская имеет шансы самой дебютировать в топ-20 по завершении турнира в Аделаиде. Для этого ей нужно взять титул.