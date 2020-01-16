Иван ГЕЦКО: «Жерсон? Купили кота в мешке с холостым выстрелом»

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко, автор первого гола в истории национальной команды, оценил игру форварда киевского «Динамо» Жерсона Родригеша и других футболистов команды:

«Родригеш вначале подавал надежды. Два раза блеснул в матчах за свою сборную против Украины и получил приглашение от «Динамо», играя в чемпионате Японии. Имея на руках хороший контракт, посчитал свою миссию на этом этапе выполненной. А зачем дальше напрягаться, если лучше расслабляться где-то в барах? Получается, опять купили кота в мешке с холостым выстрелом. Как итог, ему ищут новую команду.

Пели дифирамбы ганскому легионеру Кадири. Но, оказалось, покупали не для основы, а для запаса. В осенней части чемпионата сыграл, по-моему, раз в основе и раз вышел на замену. Больше мы о нем ничего не слышим. К чему такое приобретение? Чтобы играл за U-21?

Гармаш будет доигрывать футбольный век в аренде в турецком «Ризеспоре». Потеря ли это для динамовцев? Ни в коем случае. Когда Денис был на поле, это всегда напряжение и раздражение, так как в любой момент своим неадекватным поведением может оставить команду в меньшинстве. Он не раз подводил в тяжелый момент. Играл редко, поэтому это правильное решение руководства.

Сидклей также продолжит свою карьеру в бразильском «Коринтиансе». Любое приобретение легионера должно быть оправданно, и он должен быть сильнее доморощенного футболиста. Только с таким условием их нужно брать в команду. Если он такой же, или еще хуже того слабее, то зачем такое пополнение? Разве что для количества (смеется). Это зря потраченные финансы для президента, а для кого-то простое отмывание денег».