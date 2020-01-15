Иван ГЕЦКО: «Ни ума, ни скорости! Кадар – это не уровень Динамо»

Иван Гецко, автор первого гола в истории национальной команды, прокомментировал Тамаша Кадара: Экс-нападающий сборной Украины, автор первого гола в истории национальной команды, прокомментировал ситуацию с возможным трансфером венгерского защитника «Динамо»

«Кадар может уйти в родной чемпионат Венгрии. И, слава Богу. Кадар – это не уровень киевского «Динамо», хотя и играет в национальной сборной. Пусть лучше ошибается в своей сборной, чем в «Динамо». Видимо, такая политика, раз мы их приобретаем за большие деньги, то и должны ставить в основной состав. Но от этого страдает команда. Ведь у него нет самого главного качества для защитника – скорости.

Конечно, можно за счет чтения игры, мышления, выбирать правильную позицию, чтобы вовремя перекрывать атаки. Но и с этим проблемы. Выходит – ни скорости, ни ума, ни подстраховки. Да, на фоне «Карпат» и «Львова» он выглядит неплохо, а вот против серьезных соперников видны все изъяны. Поэтому, Динамо нужно сбросить лишний балласт».