Иван ГЕЦКО: «Ни ума, ни скорости! Кадар – это не уровень Динамо»

Экс-форвард сборной считает, что киевлянам надо сбросить лишний балласт

  • 15.01.2020 20:27
  • 2478 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Ни ума, ни скорости! Кадар – это не уровень Динамо»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар
Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко, автор первого гола в истории национальной команды, прокомментировал ситуацию с возможным трансфером венгерского защитника «Динамо» Тамаша Кадара:
 
«Кадар может уйти в родной чемпионат Венгрии. И, слава Богу. Кадар – это не уровень киевского «Динамо», хотя и играет в национальной сборной. Пусть лучше ошибается в своей сборной, чем в «Динамо». Видимо, такая политика, раз мы их приобретаем за большие деньги, то и должны ставить в основной состав. Но от этого страдает команда. Ведь у него нет самого главного качества для защитника – скорости.
 
Конечно, можно за счет чтения игры, мышления, выбирать правильную позицию, чтобы вовремя перекрывать атаки. Но и с этим проблемы. Выходит – ни скорости, ни ума, ни подстраховки. Да, на фоне «Карпат» и «Львова» он выглядит неплохо, а вот против серьезных соперников видны все изъяны. Поэтому, Динамо нужно сбросить лишний балласт».
 
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Источник — UA-Football

(15 голосов)

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Комментарии
    BaZia
      BaZia, 15.01.2020 20:52
    +5
    Погоджуюсь на всі 100%! Сподіваюсь також в майбутньому розташування колективу залишать Андрієвський і Сидорчук
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 15.01.2020 20:52
    +5
    Погоджуюсь на всі 100%! Сподіваюсь також в майбутньому розташування колективу залишать Андрієвський і Сидорчук
    Ссылка
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