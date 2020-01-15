Григорчук может возглавить сборную Азербайджана

Роман Григорчук начал переговоры с Федерацией футбола Азербайджана по поводу назначения на пост главного тренера национальной сборной.

Лишь позавчера, 13 января, Григорчук был уволен с поста главного тренера «Астаны», которую он возглавлял с лета 2018 года.

В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы.

Предыдущий главный тренер сборной Азербайджана, Никола Юрчевич, был уволен в декабре прошлого года после провала в отборе на Евро-2020: лишь 1 очко в 8 матчах и последнее место в группе.