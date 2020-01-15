Стали известны соперники Шахтера на первом сборе в Турции

Подопечные Луиша Каштру сыграют три контрольных поединка против не самых сильных оппонентов

  • 15.01.2020 18:55
  • 640 просмотров
  • 1 комментарий
Стали известны соперники Шахтера на первом сборе в Турции
© ФК Шахтер Донецк
20 января донецкий «Шахтер» отправится в Белек на первый зимний сбор.
 
На турецкой земле запланировано 3 контрольных матча (указано киевское время): 
 
25 января, 16:00. «Шахтер» – «Лех» (Польша)
26 января, 16:00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия)
30 января, 09:00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия)
 
Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого «оранжево-черные» проведут еще 4 спарринга. 
 
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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 19:04
    0
    Со своими братушками сербскими играть будут
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 19:04
    0
    Со своими братушками сербскими играть будут
    Ссылка
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